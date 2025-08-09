¿Cómo poder dormir bien en los días de calor?: "Encender el aire acondicionado... de nuestro cuerpo"

El calor sigue subiendo y este fin de semana en muchos puntos de España se esperan altas temperaturas. Es ahí cuando muchos tienen serias dificultades para descansar. Sin aire acondicionado (o con el riesgo de dormir con él), son habituales las vueltas y vueltas sobre las sábanas. ¿Cómo podemos regular nuestra temperatura corporal para descansar mejor?

Cuando el termómetro no cede y el aire acondicionado parece inalcanzable, el doctor José Manuel Felices Farias, (@doctorfelices) en redes, ofrece una rutina exprés que promete enfriar tu cuerpo con gestos muy sencillos. En apenas 40 segundos explica cómo activar lo que él llama "el aire acondicionado natural de tu cuerpo".

muñecas en agua fría

Antes de acostarte, sumerge tus muñecas en agua fría durante alrededor de 30 segundos. Según Felices, esto enfría rápidamente la sangre que fluye desde estas zonas tan cercanas a la superficie, lo que permite bajar en unos minutos la temperatura corporal en aproximadamente medio grado.

PIXABAY El ventilador se convierte en gran aliado en las noches de verano.

CALCETINES CONGELADOS

¿Te despiertas sudando a media noche? Aquí va la segunda clave: humedece ligeramente unos calcetines, mételos al congelador y, antes de dormir, colócalos solo alrededor de los tobillos (no te los pongas como calcetines normales).

De este modo, enfriamos una zona con buena circulación sanguínea sin llegar a sentir frío incómodo durante la madrugada. Como advierte el doctor, “no te los calces si no quieres despertarte a las cuatro de la mañana asado de calor”

el método egipcio

El golpe de ingenio final: antes de acostarte, pulveriza agua fresca sobre las sábanas hasta humedecerlas por completo. Al evaporarse durante la noche, el agua consume calor del entorno, enfriando la superficie sobre la que dormimos. El doctor lo describe como “dormir sobre un aire acondicionado”

¿por qué funcionan estos trucos?

Estos trucos, bien aplicados, pueden ser muy eficaces. Por ejemplo, mejoran la evaporación y sensación térmica: El agua fresca en las sábanas se convierte en vapor y extrae calor del entorno, consiguiendo un enfriamiento natural sin aparatos eléctricos .

Por otra parte, sirven como puntos de pulso y circulación sanguínea superficial. Las muñecas y los tobillos son zonas donde los vasos sanguíneos están más cerca de la piel, lo que facilita disipar calor del cuerpo de forma eficiente.

Y por último son soluciones prácticas y económicas. Todo lo que se necesitas es agua, tus propias manos y un congelador casero, sin necesidad de ventiladores, aire acondicionado ni gastos extra.

En resumidas cuentas, Felices convierte tres gestos caseros en una mini rutina nocturna sencilla pero poderosa: enfría conscientemente tu cuerpo desde puntos estratégicos, sin depender de aparatos ni electricidad.

Es una propuesta ideal para quienes buscan descanso en noches cálidas sin encender el aire acondicionado ni disparar la factura de luz.