Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia: "Deberían ser las verdaderas influencers"

Este martes es 11F, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Lejos de esa imagen de las científicas como heroínas o frikis con escasa vida social, la Universidad de Zaragoza quiere acercarnos a las auténticas investigadoras con la campaña `Soy científica, vivo en tu barrio´.

En Gran Vía, cerca del Paraninfo de Zaragoza, podemos conocer a 11 de ellas. Unos paneles las muestran realizando actividades cotidianas que acercan la ciencia y su trabajo a la calle, especialmente a niñas y adolescentes. La muestra puede verse hasta el 9 de marzo.

"Otras científicas anteriores nos han allanado el camino" Beatriz Rubio Matemática

Trabajan en los distintos institutos universitarios de investigación propios y mixtos de la Universidad. Una de ellas es la matemática Beatriz Rubio. Entre sus líneas de trabajo figura una sobre diseño geométrico asistido por ordenador que se usa en aeronáutica, en el diseño de automóviles e incluso, en los dibujos de Pixar.

COPE.ES Científicas que exponen su trabajo en la Gran Vía de Zaragoza

"Mi vocación científica la tuve sobre los 10 - 11 años porque tuve la suerte de tener un maestro al que le encantaban las matemáticas y sacó lo mejor de mi. Yo ya veía las matemáticas por cualquier lado. Personalmente no he tenido problemas por ser mujer, pero es cierto que antes de nosotras ha habido otras científicas anteriores que nos han allanado el camino", afirma Rubio.

REFERENTES PARA LAS NIÑAS

Es fundamental que las niñas y jóvenes tengan referentes en el mundo de la ciencia para que así quieran dedicarse a este sector. Por ello, en este 11F, una treintena de científicas ha charlado con 85 estudiantes para despertar esas vocaciones.

"Las mujeres científicas nos han marcado un punto para inspirarnos en trabajar y soñar en la ciencia. Me gustaría estudiar medicina. Me he inspirado en Florence Nightingale que ayudó a mejorar mucho los hospitales", nos cuenta Emily, alumna de 5º de Primaria del colegio Joaquín Costa.

Mientras, Laura afirma que ella quiere ser tecnobióloga: "Es algo muy interesante porque es tecnología pero con conocimiento de biología y puedes crear cosas muy importantes en los laboratorios".

Esos referentes van dando sus frutos porque actualmente, el 54% de los estudiantes de grado son alumnas. El 52% del personal docente e investigador de la Universidad y el 48% de los equipos de investigación son mujeres. Sin embargo, el techo de cristal sigue siendo un obstáculo porque no llega al 40% las veces que son ellas quienes lideran los equipos.

"Las científicas deberían ser las verdaderas influencers que marcasen el camino de las jóvenes para que se vean reflejadas y sean capaces de convertirse en profesionales de este sector. Sin ciencia no hay futuro", asegura la vicerrectora de investigación, Rosa Bolea.

NUEVAS AYUDAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

El Gobierno de Aragón sacó hace unos meses la convocatoria para proyectos de investigación, con 5 millones de euros. El 80% de los proyectos son materias STEAM y el 90% vienen de la mano de una empresa. En las próximas semanas se van a publicar 2 convocatorias novedosas dotadas con 2 millones y medio de euros.

"Una de las ayudas va a ser para poner en marcha por primera vez los llamados `agentes de trasnferencia´. Serán personas que apoyarán a los investigadores para poder vender sus avances y darles una salida empresarial. La segunda convocatoria, que tampoco nunca se ha sacado antes en Aragón, es para dar una salida profesional a nuestros jóvenes doctores y que así puedan quedarse en Aragón durante al menos dos años, además de contar con un programa muy interesante de estancias en el extranjero", explica la consejera de Ciencia y Universidad del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez.