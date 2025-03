¿Hasta qué día va a llover en Zaragoza?: La previsión, al detalle, para las próximas jornadas y semanas

Zaragoza y parte de Aragón están viviendo estos últimos una situación inusual. La lluvia ha llegado a nuestras calles desde el pasado domingo y no parece muy dispuesta a marcharse a corto plazo. Y es que la previsión nos habla de lluvias a lo largo de los próximos días y semanas.

Esos chubascos, por lo general, siempre solían acudir en meses como abril, siendo marzo algo más seco. Sin embargo, este año, esas precipitaciones están haciendo acto de presencia ahora. Un factor que puede beneficiar al campo, pese a que en la ciudad genere esa molestia.

Con el calendario en la mano, es inevitable hacerse la siguiente pregunta: ¿Hasta cuándo vamos a tener lluvias en Zaragoza? ¿Cuándo podremos dejar el paraguas en casa?

el calendario de la lluvia en zaragoza

Por fechas y por días, es posible que las precipitaciones se prolonguen hasta bien entrada la semana que viene. Incluso, hasta finales de la siguiente podríamos seguir con un ojo en la ventana antes de salir de casa.

Para que puedas planificar mejor tu día a día, aquí te dejamos la previsión de chubascos para las próximas jornadas. Así, sabrás si debes coger o no el paraguas.

miércoles 19 de marzo

Para este miércoles las lluvias nos acompañarán desde primera hora de la mañana. Harán acto de presencia hasta el mediodía para que, por la tarde, tengamos incluso la suerte de ver el sol. Eso sí, será un espejismo porque, de cara a la noche, volverán las nubes.

jueves 20 de marzo

Las nubes que se formen a última hora del miércoles, descargarán desde la medianoche. Primero de forma más tímida, pero a primera hora de la mañana un poco más fuerte. Por la tarde tendremos cielos grises y no se descartan chubascos intermitentes, aunque serán los menos.

ALAMY Imagen de una calle de Zaragoza.

viernes 21 de marzo

Para final de semana sí que tendremos lluvias copiosas. Durante la madrugada es posible que se acumulen casi 11 litros por metro cuadrado, mientras que a primera hora de la mañana y hasta el mediodía, esas cifras bajarán, aunque sí que seguiremos teniendo lluvias. Por la tarde amainará el panorama y es posible que no llueva.

sábado 22 y domingo 23 de marzo

Para el fin de semana, parece que tendremos un sábado tranquilo... hasta la tarde. Y es que a esa hora tendremos que volver a coger el paraguas, el chubasquero y las botas de agua porque, adivinen... Sí, volverá a llover. Esas lluvias del sábado, noche engancharán con la madrugada del domingo, donde seguiremos teniendo un panorama húmedo. De hecho, el domingo tendremos lluvias copiosas de cara a la tarde, donde seguiremos mojándonos

lunes 24 de marzo

Para el lunes, tendremos un respiro de lluvias por la mañana, pero de cara al mediodía volverán a hacer acto de presencia. Desde alrededor de las 14.00 horas y hasta pasadas las 20.00 horas, nos volveremos a mojar. Todo, supeditado, claro está, a los posibles cambios que pueda haber en las previsiones.

ALAMY Panorámica de la Basílica del Pilar en un día lluvioso.

martes 25 de marzo

El martes, después de muchos días, parece que tendremos una jornada tranquila, aunque tampoco podremos cantar victoria del todo. Y es que a partir de las 19.00 horas otra vez (sí, una vez más) tendremos que salir protegidos para no mojarnos.

del miércoles 26 al sábado 29 de marz0

Para el miércoles, por fin, podremos cantar una victoria momentánea. Desde ese día y hasta el sábado de la próxima semana no se esperan precipitaciones ni chubascos. Tendremos días de calma que no serán de sol, por la presencia de las nubes, pero que no serán del todo grises.

PIXABAY Plaza de la Seo, en Zaragoza.

domingo 30 de marzo

Y tras el pequeño respiro, el domingo 30 de marzo volverán las precipitaciones. Durante la jornada dominical volverá a hacer acto de presencia la lluvia que nos acompañará a lo largo de la jornada. Así que, de nuevo, tendremos que echar mano del paraguas.

¿y qué vendrá después?

Pues de cara al mes de abril, todavía no hay una previsión disponible. El deseo, eso sí, es que todo lo que ha caído y va a caer durante el mes de marzo sirva para que tengamos una Semana Santa tranquila en Zaragoza, que este año será a mediados del próximo mes.