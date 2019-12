Conmemorar el 41º aniversario de la Constitución Española ha reunido en la sede de la Delegación del Gobierno de España en Aragón a más de 300 personas, entre ellas, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el presidenta de las Cortes, Javier Sada, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, el Presidente del TSJA, Manuel Bellido, y el Fiscal Superior de Aragón, José Mª Rivera, entre otros representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y numerosas autoridades civiles, militares y religiosas.

Acto institucional por el 41º aniversario de la Constitución en la Delegación del Gobierno.

En su intervención, la delegada del Gobierno, Carmen Sánchez, ha apelado a la unidad “frente a quienes han intentado romper la convivencia” en referencia a los episodios violentos acaecidos en Cataluña en octubre, y ha destacado que “la Constitución y las instituciones del Estado han dado respuesta a los ataques antidemocráticos que han pretendido echar por tierra lo que tanto esfuerzo costó conseguir al conjunto de los españoles, y lo han hecho con responsabilidad y prudencia”

En su intervención también ha felicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “supieron actuar con la proporcionalidad y contención que requiere la legalidad democrática, lo que exige un alto nivel de profesionalidad” ; momento en el que los asistentes la han interrumpido para aplaudir a los efectivos.

La seguridad ha sido otro de los referentes en su alocución, Carmen Sánchez ha reconocido el gran trabajo realizado por Policía y Guardia Civil en toda la comunidad “desde una gran ciudad al municipio más pequeño y recóndito” y ha anunciado, que con el impulso de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, se ha iniciado el proyecto para dotar de cámaras de videovigilancia a municipios del medio rural aragonés como una herramienta más para favorecer su seguridad. Este proyecto comenzará en la provincia de Zaragoza esperando extenderlo próximamente a las de Huesca y Teruel.

Sánchez ha repasado los retos a los que se enfrentan España y Aragón haciendo especial hincapié en la lucha contra la violencia de género, de la que ha dicho: “Todas las violencias son condenables, pero no se puede negar que existe una violencia específica contra las mujeres que desde 2003 ya ha asesinado a 1.032, ha dejado más de 270 huérfanos y en 2019, ya han asesinado a 54 mujeres”. Y en referencia a las voces disonantes al respecto ha añadido: “No se puede mirar para otro lado cuando están maltratando y asesinando mujeres. Solo juntos seremos capaces de aislar a los asesinos y trasmitir un mensaje de esperanza para aquellas mujeres que están viviendo en muchos casos en el infierno”.

Entre los retos “a los que debemos dar respuesta como sociedad y como responsables públicos”, Carmen Sánchez ha destacado la necesidad de poner en marcha políticas económicas de crecimiento sostenible y generación de empleo; la agenda 2030, la desigualdad, las migraciones, el cambio climático y la despoblación.

Y en su alegato final, Carmen Sánchez ha recordado a los delegados y delegada que le antecedieron en el cargo “y cuyos retratos ya figuran en las paredes de este edificio” y ha reiterado su “compromiso férreo con todos en el servicio público, como uno de los mayores honores que se pueden tener en la vida”

Tras escuchar el himno de Aragón, el acto ha comenzado con la entrega de los Premios Futura, galardones convocados por primera vez por la Delegación del Gobierno cuyo objetivo es reconocer el trabajo realizado en las aulas aragonesas, desde infantil hasta la edad adulta, “para inculcar valores de igualdad y contribuir a que las próximas generaciones convivan en una sociedad más justa para hombres y mujeres” ha reseñado Carmen Sánchez. Alumnado y profesores de los respectivos centros han recibido diplomas acreditativos de manos del presidente del Gobierno de Aragón, la delegada del Gobierno y los tres subdelegados provinciales.

A continuación, ha tenido lugar la entrega de Medallas al Mérito de la Protección Civil, en su categoría de Bronce y Distintivo Azul, a responsables e integrantes de los Grupos de Rescate e Intervención de Montaña -GREIM-, “cuyo trabajo, siempre arriesgado, ayuda a salvar vidas en las condiciones más extremas, incluso poniendo su propia vida en juego”, ha destacado Carmen Sánchez. Asimismo, se ha concedido a Cruz de Oficial de la Orden al Mérito Civil a dos funcionarios de la Delegación, Javier Menal y Marisa Souvirón, recientemente jubilados, “por toda una vida dedicada al servicio al ciudadano”.

Este acto ha tenido su propia banda sonora, a cargo del músico senegalés afincado en Zaragoza Mamadou Sell, cuyo nombre artístico es Big Moon y que tras una dura experiencia vital, llegó a España en patera dejando a su familia atrás, está haciendo realidad su sueño de tener un futuro mejor a través de la música.

El cantante, que suele interpretar sus temas en la vía pública se ha dado a conocer recientemente por su aparición en un concurso de talentos de la televisión nacional. Hoy ha interpretado versiones de temas John Lennon (Imagine), Bob Dylan (Knocking on heaven’s door) y Tracy Chapman (Baby can I hold you).

