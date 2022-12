El cuatripartito saca adelante los presupuestos de Aragón para 2023

Las Cortes de Aragón aprueban los presupuestos de 2023 que entrarán en vigor de forma puntual el próximo 1 de enero. Cuentas históricas para la comunidad autónoma que ascienden a 8.250 millones de euros, casi un 11% más que este año. Las cuentas han salido adelante con los cuatro votos a favor de los partidos que sustentan el gobierno: PSOE, PAR, Chunta y Podemos. Ha votado en contra toda la oposición: PP, Ciudadanos, VOX y también, Izquierda Unida.

La gran novedad para 2023 es la reforma fiscal que beneficiará al 99% de los aragoneses. Baja el IRPF para rentas de hasta 50.000 euros. También se contempla en el caso de las declaraciones conjuntas de hasta 90.000 euros. En cambio, deberán pagar más 6.000 aragoneses, los que más dinero ganan. Por eso desde el Gobierno defienden que sus presupuestos son justos y progresivos. "Estos presupuestos nacen como fruto del consenso entre cuatro formaciones políticas. Refuerzan los servicios públicos y hacen participes del crecimiento económico al 99% de los aragoneses a través de una reforma fiscal que es justa y equilibrada. Bajamos los tipos mínimos de IRPF y subiremos el máximo, es verdad. ¿Saben por qué? Porque defendemos un modelo progresivo, de justicia social e igualdad de oportunidades", defendía Óscar Galeano del PSOE.

Desde Chunta, Carmen Martínez, echaba en cara al PP que no apoyase esta reforma fiscal: "Llevan ustedes 7 años pidiendo una reforma fiscal y cuando la trae el gobierno, ustedes se niegan a apoyarla. Solo quieren bajar los impuestos a quienes más tienen. La reforma fiscal, que es una de las novedades interesantes de este presupuesto, beneficia al 99% de la población mientras que la reforma que ustedes plantean ni por asomo llega a beneficiar a la mitad de la población".

Entre las partidas más destacadas del presupuesto está la de Sanidad con 2.500 millones (un 13% más que este año) con la intención de terminar los hospitales de Teruel o Alcañiz. A Educación se destinan casi 1.200 millones de euros con proyectos como reforzar los colegios de los barrios del sur de Zaragoza. Suben las becas universitarias, el apoyo a las PYMES o las políticas de impulso del empleo. "Son unos presupuestos históricos, expansivos y responsables. No tenemos miedo de impulsar la colaboración público - privada y afrontar los retos del Aragón que queremos en el S.XXI", defensía Jesús Guerrero del PAR.

"Es el mejor presupuesto de la historia de Aragón en cantidad y calidad. Son unas cuentas realistas y prudentes. Es el presupuesto más social, más valiente y diseñado para un mejor presente y un mejor futuro. A pesar de la incertidumbre mundial, las cuentas aportan certidumbre y la seguridad de seguir dejándonos la piel día a día por los aragoneses y aragonesas", afirmaba Marta de Santos de Podemos.

LA OPOSICIÓN CRITICA EL "RODILLO" A SUS ENMIENDAS

La oposición ha echado en cara al cuatripartito su falta de diálogo y consenso. De las más de 1.000 enmiendas presentadas solo se han incorporado 12 de los grupos de la oposición: 4 de Ciudadanos y 8 de Izquierda Unida. Por ello, todos los grupos de la oposición han votado en contra de estos presupuestos.

"Echamos de menos un mayor consenso en el gobierno porque había margen para consensuar con la oposición algunas de las enmiendas que eran buenas y saludables para las cuentas", argumentaba Jose Luis Saz de Ciudadanos. Mientras desde VOX, Marta Fernández, afirmaba que "si solamente cabe en estos presupuesto la ideología de izquierdas, al final son unas cuentas sectarias donde se ha aplicado el rodillo ideológico del gobierno de Lambán".

"Este es un presupuesto Lambanista. Es el que mejor refleja su forma de hacer política porque la tramitación de las cuentas revela su soberbia, prepotencia y la falta de respeto a los grupos de la oposición pasando por encima de todas y cada una de las enmiendas de los grupos parlamentarios sin debate, sin negociación y con un desprecio absoluto a las formas", decía Carmen Susín del PP.

El descontento entre la oposición ha sido tal que incluso, Izquierda Unida no ha apoyado al cuatripartito de gobierno. "¿Estos presupuestos garantizan los servicios públicos, como la sanidad? La respuesta de Izquierda Unida es no. ¿Garantizan el reparto de la riqueza? No. ¿Garantizan la sostenibilidad? La respuesta evidentemente es no y como prueba, los planes de unión de las estaciones de esquí del Pirineo", aseguraba el portavoz de IU, Álvaro Sanz.



