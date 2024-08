20 cortometrajes y 6 documentales, se presentarán al IX Festival de Cine de Mequinenza

De las 3.151 propuestas de 131 países, el Festival Internacional de Cine de Mequinenza ha hecho pública la Selección Oficial con las obras finalistas de la novena edición del certamen cinematográfico. Se trata de 26 obras de 12 nacionalidades de las que seis son del género documental, nueve de ficción, siete de animación y cuatro de western. La mayoría, nueve, provienen de España, cuatro de las cuales son producciones aragonesas, seguidas por número de producciones provenientes de Estados Unidos, Francia, Italia y Colombia, entre otros países. Los cortometrajes están estrechamente relacionados con el agua, el leitmotiv del Festival, y podrán verse en la Sala Goya del 29 de agosto al 1 de septiembre.

Imagen del Festival de Cine de Mequinenza.FESTIVAL DE CINE DE MEQUINENZA

En cuanto a animación el listado de finalistas en el género ficción, el más numeroso, lo forman la franco-belga “Sediento” dirigida por Lisa Sallustio, las españolas “Esto no es Noruega” de Alicia Albares y Paco Cavero, “Free Tour” de Pablo Porcuna, “La piscina vacía” de Pablo Conde, “Alcahuetas” del zaragozano Pedro Suárez, “Anoche volví a soñar” del oscense Raúl Prat Sarrablo y “Con el agua al cuello” del mequinenzano Enrique Novials, la china “Silent Storm (La tormenta silenciosa)” de Grace Hsia y la colombiana “Vida Marina” de Luis Vanegas.

Las elegidas del genero animación “Burkns Neparastais (La zanahoria extraña)” bajo la dirección de Inese Pavne y procedente de Letonia, la francesa “Icepick” de Nadia Amadou, Julien Barbieri, Pierre Ghio, Josselin Masdevall, Clara Poirier, Romane Suire, Flavie Toiron y Valantine Viotti, las españolas “Y Eva también” de la aragonesa Laura Torrijos-Bescós y “Kapitan” de Andrei Simkin, la alemana “Monster (Monstruo)” de Piers Goffart y Eric Giessmann, la italiana “Sand (Arena)” de Rose Thorne y Matteo Costa y la estadounidense “Splash!” de Nathan Rigaud.

En cuanto al documental, se han seleccionado la peruana “Beatriz Velarde” cuya dirección corre a cargo de Rodrigo André Flores, la cubana “Ojalá fuera río” de Sergio Eguino Viera, al española “Volver a Riaño” de Miriam Martín, la portuguesa “Salgar (Salado)” de Pedro Vinícius, la brasileña “Saudades de Iguape (Extrañando Iguape)” de Adriano Gómez y la colombiana “Wuinkat (El agua) de Óscar Darío Jiménez Escrucería y Alejandro Beltrán Olivero.

Por último las escogidas como finalistas del género western, incorporado por primera vez al MIFF la pasada edición y que en la de 2024 ha visto como se multiplicaban por 10 las propuestas a concurso, y que se proyectarán en la sección “Río Bravo” figuran la italiana “Billy the Kid” Billy el Niño) bajo la batuta de Michele Zampieri, las estadounidenses “DuPhomf’s Passing (La muerte de DuPhomf)” de Alan Halls y “Western Wrath of the ravishing (La ira del encanto) de Craig Ducillette y la francesa “Shoot (Dispara) de Tellier Dominique.

Los 26 cortometrajes de la Selección Oficial del IX Festival Internacional de Cine de Mequinenza, organizado por el Ayuntamiento de Mequinenza y la productora local Film Factory, competirán por hacerse con una de los seis “Silucams”, las estatuillas del Certamen mitad siluro mitad proyector de cine, a la mejor ficción, al mejor documental, a la mejor animación, al mejor cortometraje aragonés, al mejor western y al premio “Antonio Blas” que otorga el público que tiene una dotación de 200 euros en metálico para cada una de las categorías.

Además se entregarán menciones a mejor director, actor, actriz y dirección de fotografía respectivamente, unas distinciones honorificas que se incorporaron en la edición 2023 al palmarés del MIFF.