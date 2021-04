Coronavirus, de la realidad a la ficción

Las series de ficción se inspiran en muchas ocasiones en la realidad para desarrollar sus argumentos. En otras ocasiones, la grabación de estas producciones debe adaptarse a los acontecimientos. La pandemia y la crisis derivada de ella han provocado que muchas series, sean televisivas o de plataformas como Netflix, se hayan tenido que adaptar a las circunstancias provocadas por el coronavirus. No solo eso, sino que muchas producciones han aprovechado para introducir la pandemia en sus propios argumentos. ¡Repasamos algunas de ellas!

CUÉNTAME Y SU VIAJE AL FUTURO

"Cuéntame" es la serie de televisión española más veterana. Nos lleva acompañando a través de TVE desde hace 20 años. Siempre se ha caracterizado por reflejar los hechos más relevantes de la historia reciente de España. Hemos podido ver la muerte de Franco, las primeras elecciones de la democracia, los atentados de ETA... "Cuéntame" no podía pasar de largo la pandemia del coronavirus. Su actual temporada se desarrolla en el año 1992, pero realiza saltos en el tiempo a través de su argumento para transportarnos a 2020.

Cuéntame en el año 2020 / RTVEIRENEMERITXELL

Un flashforward de 28 años en el que Imanol Arias y Ana Duato siguen interpretando a unos nonagenarios Antonio y Merche, mientras que personajes como Carlitos ha cambiado de rostro para ser interpretado ahora por Carlos Hipólito, quien siempre ha puesto voz a este personaje como narrador de la historia. En la cabecera de esta temporada de "Cuéntame" podemos ver incluso, imágenes de Fernando Simón.

https://www.youtube.com/watch?v=mDHeTaWQ8uI&list=PLc6y_bIejLFFNegQY9YD5_OgsJlpe5VKc&index=15



BESOS AL AIRE, LO NUEVO DE PACO LEÓN

Siguiendo con sello español, "Besos al Aire" es la nueva serie protagonizada por Paco León sobre el confinamiento. Se trata de una miniserie de dos capítulos que se puede ver en la plataforma Disney + y que recrea los diferentes estado de ánimo por los que pasamos durante el confinamiento de la primavera de 2020.

Cartel de la serie "Besos Al Aire" / DISNEY +

Lo hace a través de ocho pequeñas historias cruzadas: un enfermero enamorado de una doctora, una joven que pasa el confinamiento con sus abuelos mientras espía a su vecino, dos personas que se enamoran tras conocerse saliendo al balcón a aplaudir o una mujer que teme la agresividad de su marido y pide ayuda a su vecina. Historias entretenidas acompañadas de un buen reparto. Además de Paco León, podemos ver en "Besos al Aire" a Leonor Watling, María León, Mariam Hernández, Nancho Novo o David Castillo, el Jonathan de Aida.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

https://www.youtube.com/watch?v=tlhja0vxL9Q



THE BLACKLIST, EL CÓMIC COMO SOLUCIÓN

Lo habitual es que los cómics pasen a la pantalla, pero pocas veces vemos series que se transformen en dibujos animados. Esta es la solución que pensaron los creadores de The Blacklist para terminar su séptima temporada. Iba a constar de 21 episodios y se encontraban rodando el número 19 cuando estalló la pandemia y todo el equipo tuvo que confinarse. ¿Cómo terminar el rodaje? Se decidió acortar la trama y dejarla en 19 episodios, completando los 20 minutos de ese capítulo que faltaban por rodar con animación.

La serie The Blacklist se pasa al cómic / THE BLACKLIST

Así, los actores de esta serie se transformaron en dibujos animados y la trama del capítulo continuó con normalidad. El proceso no estuvo exento de dificultades. Los actores doblaban a sus propios personales pero cada uno mandaba la grabación desde su casa. No resultó fácil que todo encajase a la perfección, pero finalmente se consiguió. Los creadores de "The Blacklist" pensaron previamente otras soluciones, como terminar el capítulo 19 a modo de radionovela, solo con voz. Finalmente optaron por transformar a sus protagonistas en dibujos animados logrando así, una de las soluciones más originales para poder terminar una serie en pleno confinamiento.

https://www.youtube.com/watch?v=gsqz4WHgdzs

THE GOOD DOCTOR, NUEVA TEMPORADA INSPIRADA EN LA COVID

La serie "The Good Doctor" ha querido rendir en su cuarta temporada un homenaje a todos los sanitarios que han estado en primera línea luchando contra la pandemia. La nueva temporada de esta serie se abre con este mensaje: "Este episodio de ‘The Good Doctor’ es una historia inventada sobre una batalla real que aún se libra. Honre a los héroes: médicos, enfermeras y otros trabajadores de primera línea, muchos de los cuales han dado la vida. Haz tu parte. Usa una mascarilla”.

La pandemia llega a la nueva temporad de "The Good Doctor" / THE GOOD DOCTOR

El coronavirus está presente en los dos primeros episodios de esta serie. En el primero de ellos, ya podemos ver de cerca el desarrollo de la enfermedad. La inclusión de la pandemia en esta serie no ha sido del todo bien recibida por sus seguidores y le han llovido las criticas a través de Twitter. Sin embargo, sus seguidores pueden estar tranquilos. A partir del episodio tres, la serie da un salto en el tiempo y se presenta en un universo postpandemia en el que la COVID ya ha quedado atrás. Ese salto en el tiempo va acompañando de un mensaje de Freddie Highmore, su protagonista, para concienciar sobre la importancia de respetar las restricciones sanitarias.

https://www.youtube.com/watch?v=ruytFtc44E8

ANATOMIA DE GREY Y EL CONTAGIO DE MEREDITH

De "The Good Doctor", una serie relativamente reciente sobre el mundo sanitario, a "Antomia de Grey". En este caso, una de las series más veteranas de la televisión en abierto en Estados Unidos tampoco ha querido dar la espalda a la realidad de la pandemia. En su temporada 17 ha introducido de lleno al coronavirus y sus consencuencias. Lo hace con el contagio de uno de sus personajes principales, Meredith, interpretada por la actriz Ellen Pompeo.

Imagen de la nueva temporada de Anatomía de Grey / ABC

NEW AMSTERDAM, NUEVOS DECORADOS FRENTE A LA PANDEMIA

Otra serie de médicos y ambientada en un hospital que ha tenido que adaptarse a la pandemia es "New Amsterdam". En este caso, el rodaje de esta serie se hacía en su mayoría en escenarios reales. Con la irrupción de la pandemia, resultó imposible que pudieran rodar en hospitales y centros sanitarios, por lo que sus productores optaron por construir una nueva localización.Construyeron un set a modo de hospital desde cero para poder grabar allí en torno al 70% de sus escenas.

Imagen de la nueva temporada de New Amsterdam / NBCNBC

Ello provocó el retraso en el rodaje de la nueva temporada de esta serie. Además de ello, "New Amsterdam" también incluyó el coronavirus en su trama mostrando, por ejemplo, el colapso de los hospitales o los contagios entre personal sanitario.

https://www.youtube.com/watch?v=HyRiC3cdoHE&list=PLEsQzDD1wgVc9PkfqNCtYX1q3aVK8GJB2&index=13

SOUTH PARK Y SU ESPECIAL PANDEMIA

South Park, la serie de dibujos protagonizada por cuatro niños que no para de decir palabrotas, triunfó hace años y en su intento de renovarse, hace ya unas temporadas, comenzó a introducir temas de actualidad en sus tramas. En ese sentido, la pandemia no podía faltar como tema de actualidad a tratar en South Park. Así, los creadores de esta serie lanzaron el episodio "South Park. The Pandemic Special" como punto de partida de su 24º temporada.

Capítulo "Especial Pandemia" de South Park

Aulas con pantallas de metacrilato, mascarillas, supermercados cerrados y carteles para mantener la distancia de seguridad. Nada falta en esta episodio especial de 45 minutos que trata la pandemia con el habitual humor negro e irónico de esta conocida serie. La trama de la vacunación también ha sido recientemente introducida en la serie con otro capítulo especial al respecto.

Capítulo "Especial Vacunación" de South Park



Síguenos en Twitter y Facebook