COPE Zaragoza vive contigo esta semana del Pilar 2020

Nos hemos cansado que contarte que estas próximas Fiestas del Pilar no tendremos ofrenda de flores. Que no correrán los cabezudos. Que la devoción en las calles por el Rosario de Cristal tampoco podrá inundar nuestros corazones. En definitiva, celebraremos estas 'No' Fiestas del Pilar. El coronavirus parece frenarlo todo. Pero el 'bicho' puede con los sentimientos y este año los zaragozanos seguirán viviendo en su corazón el día 12 de octubre. Porque, ya lo decía Galdós... Zaragoza no se rinde.

Desde COPE Zaragoza queremos acompañarte a lo largo de estos días tan especiales que quedan un tanto nublados y del todo deslucidos. En toda nuestra programación vamos acercarte el fervor. El sentimiento. El orgullo de pertenecer a una ciudad. Nuestra programación va a acompañarte a lo largo de esta semana del Pilar para que la 'morriña' sea menor y para que empieces con nosotros la cuenta atrás.

Sabemos que la reponsabilidad no está reñida con el sentimiento y que pese a que este año las calles estarán menos llenas (es lo que toca por nuestro propio bien) estas Fiestas del Pilar pueden celebrarse de muchas maneras. Te invitamos a engalanar el balcón con flores para el próximo lunes 12. Que nos cuentes, aquí en COPE Zaragoza, como piensas vivir estas fiestas. O que recuerdes con nosotros algunos de los mejores momentos que hemos vivido en nuestros días grandes estos últimos años.

En definitiva, queremos que nos acompañes. Que estés con nosotros. Porque juntos es mejor pasar este trago y porque entre todos, como llevamos meses diciendo, ganaremos. ¿La mejor noticia? Que ya queda menos para las mejores fiestas del mundo.

