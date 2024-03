¿Cómo va a ser la primavera en Aragón?

Seguramente estos días habrás pensado que las temperaturas que estamos teniendo en Zaragoza y en otros puntos de Aragón no son normales. Esta semana, por cierto, entra la primavera. Y lo hace antes, por cierto, porque estamos en año bisiesto. ¿Cómo va a ser?

El primer titular que ha dejado hoy la Agencia Estatal de Meteorología es que las temperaturas estarán por encima de lo normal, como ya lo estamos notando estos últimos días. Nos lo han contado desde la AEMET porque este lunes, su Delegado en Aragón, Rafael Requena, ha dado algunos detalles del tiempo que vamos a tener durante las próximas semanas e, incluso, meses.

El comienzo de la primavera astronómica será el próximo miércoles, 20 de marzo, a las 4 horas y seis minutos hora peninsular. Y como nos contaba Requena hace un momentito, en lo que se refiere a las temperaturas, serán más altas de lo normal. "Toda la España, tanto peninsular como insular, va a tener una probabilidad de que sea mucho más cálida de lo habitual", ha afirmado Requena.

Las primeras impresiones

Todas las previsiones vaticinadas, en porcentaje, habla de un 60% de probabilidad de que sea más cálida de lo normal. Todo, en el periodo de marzo-abril-mayo. Pero si avanzamos un mes más, es decir, en el periodo abril-mayo-junio, la tendencia es muy similar.

Donde hay más incertidumbre en los próximos meses va a ser en el tema de las precipitaciones. No se manejan porcentajes claros. De hecho, es muy difícil establecer cómo se comportarán las lluvias en estos mismos periodos. Requena ha sido claro: "Aquí ya llega la gran incertidumbre de siempre. No se puede decir nada. Hay una zona, al oeste de la península, donde hay un 40% de probabilidad de que sea buena, pero en el resto no hay una tendencia clara y no sabemos aún si estarán por encima o por debajo de valores normales".

Llega una DANA

Y ya que estamos, vamos a hablar de lo que nos viene en los próximos días. Porque se va a formar una DANA en España que va a tocar a Aragón pero de refilón. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tendremos chubascos de cara al final de la semana y el fin de semana, pero que no serán demasiado fuertes.

Y desde el jueves, por cierto, bajarán las temperaturas. Es decir que esta especie de veranillo se nos acabará y el fin de semana, además, tendremos de nuevo frío, con el añadido del cierzo que también hará acto de presencia.

La Semana Santa

¿Y de cara a la Semana Santa? ¿Manejamos también ya algún dato de previsión? Bueno, pues es otra de las grandes preguntas. Aquí es complicado predecir, aunque aquí sí que se va a mantener la situación de temperaturas benignas y sin precipitaciones. Es decir, que después del fin de semana, el Lunes Santo vaya, esa situación de chubascos podría pasar.

Bueno, pues son cifras que hemos conocido esta mañana de cara a futuro. Pero esta mañana se ha hablado de la tendencia que hemos vivido este invierno. ¿Hemos tenido temperaturas anómalas para la época? Pues sí, en el desglose que ha hecho Requena, según la AEMET sí que hemos vivido un invierno con valores significativamente altos en nuestra Comunidad Autónoma. En lo que se refiere a las temperaturas, han sido anómalas en esta 2 grados en positivo.