El cine histórico regresa a Zaragoza con el Saraqusta Film Festival

Del 26 de abril al 3 de mayo, Zaragoza vivirá una nueva edición del festival de cine Saraqusta. Un festival, dedicado al cine histórico, que cumple 4 ediciones consolidándose en el panorama cultural de la ciudad y trayendo muchas novedades, la principal de ellas, es que las proyecciones a concurso se realizarán en el Patio de la Infanta de Ibercaja.

Las películas y documentales a concurso en este festival se estrenan por primera vez en España. Y aunque se trata de un festival de cine histórico quiere llegar a todo tipo de públicos como muestra su cartel inspirado en el conocido Indiana Jones. "El mensaje detrás de este cartel es la idea de que este festival de cine histórico no es solo para eruditos y entendidos. Es un festival para todos los públicos porque te guste o no la historia, te emocione o no, te vas a ir a casa con un conocimiento sobre la historia de la humanidad que es muy valioso", nos explica el director de este festival, José Ángel Delgado.

La gala de inauguración será el 26 de abril. Allí se premiará a la actriz Isabel Ordaz y se podrá ver la película ‘La última sesión de Freud’ protagonizada por Anthony Hopkins. En la clausura se entregarán el resto de premios del festival. “Cada año buscamos reconocer las trayectorias de figuras del sector audiovisual que han guardado relación con proyecciones centradas en personajes o épocas que han marcado la historia. Con Isabel Ordaz premiamos la veteranía en el cine, la televisión y sobre las tablas. Además de haber interpretado a Isabel la Católica o Teresa de Jesús ha dado vida a infinidad de personajes, como Lucía en ‘Chevrolet’, que le llevó a ganar el Goya a la mejor actriz revelación en 1997”, asegura Delgado.

OBRAS A CONCURSO

Hay cinco películas y cinco documentales a concurso entre las más de 700 producciones audiovisuales que se han recibido para esta edición. Los largomentrajes son ‘Hadik’, película de aventuras húngara ambientada en la Europa del siglo XVIII que cuenta la misión de asaltar Berlín, ‘Traición’ que traslada a la pantalla la historia de un oficial del ejército alemán al que cada vez le resulta más difícil hacer frente a los horrores de la guerra, la película checa ‘Hermanos’ sobre cinco amigos que deciden abandonar la Checoslovaquia comunista y llegar a Berlín Occidental,'Amadeo´ sobre la vida del pintor portugués del siglo XIX Amadeo de Souza-Cardoso y ‘La leyenda del escanyapobres’, película española que sitúa la trama a finales del siglo XIX y cuenta a llegada del tren a un pueblo aislado.

En los documentales de la sección oficial predomina la producción española. Se podrá ver ‘1212. La Batalla de las Navas de Tolosa’,‘Mi última condena’ que aborda la vida de Ana de Pombo (modista que llegó a ser la mano derecha de Coco Chanel y fue espía nazi), ‘Marisol, llámame Pepa’ querepasa la figura de esta artista a la vez que retrata los cambios que atravesaron las mujeres a finales del siglo XX, ‘Malcolm X. Justicia por cualquier medio’ y ‘El espacio italiano’ que narra cómo Italia luchó por convertirse en una potencia espacial.

Además, este año como novedad y fuera de concurso, habrá una sección dedicada a documentales aragoneses a las 12:30 horas en el Museo del Teatro Romano. Serán ‘Libros, el legado de alantansí’ sobre la imprenta hebrea localizada en Híjar en el siglo XV, ‘Isolé’ que analiza la figura de José María Javierre (el primer español que corrió el Tour de Francia), ‘Natividad Zaro, en voz alta’ sobre la vida de esta intérprete, escritora y productora de cine nacida en Borja; ‘Kautela’ sobre Francisco Martínez Gascón (fotógrafo de la Guerra Civil) y ‘María de Ávila’ que se adentra en el universo del ballet.

También hay una sección especial, "Panorama Saraqusta" dedicada a series y otras proyecciones fuera de concurso. En esta sección se podrá ver, por ejemplo, ‘Iglesia de San Pablo Apóstol, Patrimonio Mundial’, un documentaque descubre las maravillas ocultas y olvidadas de la iglesia de San Pablo de Zaragoza. Las proyecciones de la mañana (las de los documentales aragoneses) serán en el Teatro Romano a las 12:30 horas. Las demás proyecciones y galas de inauguración y clausura tendrán lugar en el Patio de la Infanta con diferentes horarios entre las 17:00 horas y las 21:00 horas. Las entradas y bonos están disponibles en la web: saraqustafilmfestival.com