Ciberataque al Ayuntamiento de Zaragoza

El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (Imefez) de Zaragoza ha sufrido un ciberataque en la madrugada de este martes. Un virus informático al que han llamado Sodino kibi, que entró enmascarado en una falsa demanda de empleo y que, al abrirlo, ha infectado a las unidades de red. Este tipo de virus es conocido como Randsomware y actúa encriptando la información y pidiendo un rescate económico a cambio de la clave que descifra la información.

Los ciberdelincuentes han solicitado un rescate en criptomonedas que, al cambio, vienen a ser 30.000 euros que el Ayuntamiento “en ningún caso va a abonar”, según ha dejado claro la consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, de quien depende el Imefez. Ya se ha localizado y aislado este virus, “que no ha afectado al Ayuntamiento de Zaragoza”, ha subrayado Herrarte. Después de hacer una valoración, ha añadido, “podemos decir que es altamente improbable que hayan salido datos del organismo al exterior”.

En cuanto se ha conocido el ataque, el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con el Centro Criptológico Nacional, así como con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, con los que se está trabajando de forma continua. También se ha notificado el hecho a la Policía Nacional y se está cursando la correspondiente denuncia.

El virus, ha insistido Herrarte, “no ha afectado al Ayuntamiento, no han salido datos y no se va a pagar ningún rescate”. Por el momento no se puede saber cuánto tiempo costará retomar la normalidad porque esta es la fase 1 “y les iremos informando conforme se desarrollen los acontecimientos”, ha aclarado. Todavía no se conoce la procedencia del ciberataque. “La urgencia era aislarla y que no se produjeran daños mayores, ya habrá tiempo de rastrearlos”, ha indicado.

El Imefez cuenta con una plantilla de unos 70 empleados entre profesores y profesionales de gestión. Los cursos se han podido desarrollar con las dificultades que supone impartir un curso así sin acceso a Internet. Por su parte, y “por prudencia”, los profesionales de gestión del Imefez no pueden utilizar los ordenadores.

Para encargarse de la situación se ha trasladado esta tarde hasta Zaragoza un profesional del Centro Criptológico Nacional y hoy jueves vendrán tres expertos más.

Según los datos del Instituto Nacional de Ciber Seguridad (Ibercide) registró el año pasado cerca de 140.000 incidencias de este tipo en España, entre 400 y 500 cada día. Estos ataques, destacan fuentes municipales “van en aumento”, de forma que el de Zaragoza “no es un hecho aislado”.

