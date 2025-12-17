Cenas de Navidad y redes sociales: la guía para no poner en riesgo tu privacidad

La Navidad es una época de reencuentros, celebraciones y, cada vez más, de una intensa actividad digital. Compartimos cenas, regalos y momentos especiales en redes sociales, a menudo sin ser conscientes de los riesgos que implica. Para disfrutar de unas fiestas tranquilas, el experto en privacidad Fernando Andreu recomienda aplicar "pequeños gestos que nos pueden aproximar a la tranquilidad", centrándose más en la prevención y el sentido común que en los aspectos técnicos o legales.

Cuidado con las compras impulsivas

Las compras navideñas son uno de los principales focos de riesgo. Las prisas y la búsqueda de ofertas de "último minuto" nos hacen más vulnerables a las estafas online. Andreu advierte sobre la importancia de verificar la identidad del vendedor y desconfiar de las páginas que nos meten prisa. De hecho, la policía y la guardia civil confirman un "incremento importante de estafas" durante estas fechas, aprovechando el "descuido y la falta de atención".

La recomendación principal es acudir siempre a la fuente original, es decir, teclear directamente la dirección de la tienda online en el navegador en lugar de seguir un enlace engañoso. Los ciberdelincuentes a menudo utilizan URLs que imitan a las originales cambiando solo una letra o la extensión del dominio, una trampa en la que es fácil caer con una lectura rápida y que puede provocar que nuestro dinero y nuestros datos acaben en el lugar equivocado.

Redes sociales: ¿qué foto subir y cuál no?

Otro de los grandes dilemas se presenta al compartir fotografías de nuestras celebraciones. Antes de publicar, el experto invita a la reflexión con una pregunta sencilla: "¿esta foto me gustaría que fuese a la inversa, que yo saliese en esta foto y alguien la publicase?". Este ejercicio de empatía es clave para respetar la privacidad ajena, especialmente cuando en la imagen aparecen menores o personas en situación de vulnerabilidad.

Antes de publicar hay que pensar: ¿me gustaría que yo saliese en esta foto y alguien la publicase?" Fernando Andreu Experto en tecnología y privacidad

Igualmente crucial es la configuración de nuestros perfiles. Tener un perfil abierto significa que "todo aquel que tenga conexión a Internet" puede ver lo que publicamos, una exposición a escala planetaria. Además, se desaconseja por completo publicar fotos de nuestras vacaciones en tiempo real, ya que es una pista muy valiosa para los ladrones, que sabrán que la vivienda se encuentra vacía.

Si yo publico una foto cenando con mi familia y tengo un perfil abierto, lo pueden ver en todo el planeta" Fernando Andreu Experto en tecnología y privacidad

El 'Gran Hermano' en los regalos tecnológicos

La tendencia del regalo tecnológico ha introducido en nuestros hogares dispositivos del llamado "Internet de las cosas", como altavoces inteligentes, cámaras de vigilancia o pulseras de actividad. Estos objetos, permanentemente conectados, pueden ser una puerta de entrada para hackeos o para una monitorización no deseada. Por ello, es fundamental cambiar las contraseñas por defecto que traen de fábrica y, para los más precavidos, leer la política de privacidad para saber "dónde van todos esos datos".

El riesgo es aún mayor cuando los destinatarios son niños o personas mayores, menos familiarizados con la tecnología. Andreu relata una anécdota personal en la que su hija pidió a Siri la canción "Tiroteo" y el asistente llamó al 112. Un error sin consecuencias en su caso, pero que en otras circunstancias podría movilizar innecesariamente a los servicios de emergencia. Por tanto, es vital explicar a los usuarios cómo funcionan estos dispositivos y los peligros que entrañan.

En definitiva, la privacidad y la Navidad no están reñidas. La clave es "vivirla con un poquito de cuidado". Para resolver cualquier duda, existen recursos fiables como el INCIBE o la Agencia Española de Protección de Datos, que ofrecen herramientas y guías para que todos podamos disfrutar de las fiestas de una forma más segura y consciente.