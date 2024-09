La carretera más peligrosa de España está en Aragón

Los dos tramos de carretera más peligrosos de España para realizar adelantamientos están en Aragón. Son la Nacional 330 en el entorno de Sabiñanigo y sobre todo, el más peligroso de España, la Nacional 232 entre Fuentes y Quinto de Ebro.

La historia de siniestros en la Nacional 232 viene de largo. Había muchos accidentes en la zona de Figueruelas, pero por allí, desde Casetas hacía Logroño, la carretera se desdobló pasando a ser la A68.

Ahí la situación se ha ido solucionando, pero esa autovía debería haber continuado pasando por Zaragoza y llegando hasta Alcañiz. Es algo que no se ha hecho. Desde el Burgo de Ebro hasta el Bajo Aragón no hay otra vía posible de circulación que no sea la Nacional 232 con solo un carril en cada dirección. Y eso que es una vía con mucho tráfico. Ello hace que sea el tramo con más accidentes por adelantamiento de España. Se producen sobre todo, choques frontales y frontolaterales.

"En 2016 hablábamos de más de 500 heridos en diferentes accidentes de tráfico en los últimos 25 años, de los cuales 40 habían fallecido. Esas cifras han ido creciendo. Es la única vía que tenemos para circular y llegar a Zaragoza. Todos los que la usamos hemos visto accidentes que en muchas ocasiones han sido mortales", afirma Jesús Morales en COPE, el alcalde de uno de los municipios afectados por esta situación.

Entre los municipios que piden que la Nacional 232 pase a ser autovía están los de Alcañiz, La Cartuja, Fuentes, el Burgo, La Puebla de Híjar, Híjar, Alcañiz o Valdealgorfa. Todos ellos, junto con los presidentes de las comarcas, han pedido información a Delegación de gobierno de en qué punto se encuentran las obras. Parte de ellas se desbloquearon en 2018 pero los plazos de ejecución van mucho más despacio de lo previsto.

El desdoblamiento de la N232 para convertirla en la A68 entre el Burgo y Fuentes de Ebro está en construcción, pero en un primer momento se habló de 2023 o 2024 para su entrada en funcionamiento. En estos momentos, la ejecución es menor al 50%. Para la conversión en autovía de todo el trazo hasta Valdealgorfa son necesarios un total de 6 proyectos, de los cuales 3 están redactados.

"Necesitamos información de cómo avanzan los trabajos y cuáles son sus fechas de finalización. Vemos que de las fechas inicialmente previstas, se van acumulando retrasos. De ninguna manera el ritmo inversor puede frenar. El gobierno de España debe consignar dinero en los presupuestos de 2025 para frenar esta sangría porque estamos hablando de la carretera que más vidas se cobra en España", afirma Morales en COPE.

Los afectados solicitan también una reunión con el Ministro de Transportes, Óscar Puente.