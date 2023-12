“Tú tienes mucho que ver”: Arranca la campaña de Navidad de Cáritas Zaragoza

Cáritas Diocesana de Zaragoza lanza, como cada Navidad, una llamada a la solidaridad desde su compromiso con la realidad que ve, de cerca, diariamente. La entidad, preocupada por la situación de las personas y familias que se acercan a las acogidas de Cáritas en los pueblos y barrios de la diócesis de Zaragoza, anima a mirar desde el corazón la realidad "que no se ve” para despertar la solidaridad.

Cáritas observa en la diócesis de Zaragoza un incremento progresivo de las familias con problemas de inestabilidad y precariedad habitacional. Fundamentalmente, el fuerte incremento del número de familias en viviendas inseguras o inadecuadas. Se ha incrementado, sobre todo, el porcentaje de hogares en realquiler (alquiler de habitaciones en pisos compartidos), que alcanza ya las cifras del alquiler de piso completo. Si en los tres primeros trimestres de 2022 el porcentaje era de un 30,49, en el mismo periodo de 2023 se sitúa ya en un 34,87, lo que supone una subida de un 4,39%. Lo mismo sucede con los hogares compartidos, que han experimentado un aumento de un 9,42%. La opción del realquiler de habitaciones viene derivada de los altos requisitos económicos y garantías que se exigen para acceder a la compra o alquiler de viviendas completas.

Ante esta situación, Cáritas alza la voz para reivindicar que, aunque haya medidas públicas de contención, la realidad de las familias desfavorecidas es mucho más precaria. Los riesgos que conlleva vivir así -en una habitación en un piso compartido con gente desconocida- son multidimensionales: familiares, sociales, administrativos, de seguridad, de salud física y mental… Cáritas no quiere normalizar estas situaciones de extrema vulnerabilidad.

Otro colectivo que acompaña Cáritas y que preocupa a la entidad es la situación de aquellas personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular y que, por tanto, no tienen derecho a ayudas públicas (salvo ayudas de urgencia) ni posibilidad de acceso al mercado laboral regulado y se encuentran abocadas a la precariedad laboral. Se observa un incremento en torno a un 6% de las personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular, tras comparar periodos similares de 2022 y 2023.

Cáritas incide en que no quiere normalizar estas situaciones de extrema vulnerabilidad donde no hay acceso a derechos básicos y las personas están totalmente desprotegidas. No hay que olvidar que, desde una opción preferencial por los más pobres, Cáritas nace para atender a los últimos: ayudándoles y promoviendo la defensa de sus derechos.

Cáritas considera que son necesarias políticas y medidas que permitan garantizar unos ingresos mínimos (como mejoras en el empleo, reducción de la precariedad laboral, garantía de rentas mínimas…), y reduzcan los gastos (en materia de vivienda, suministro, alimentación…). Además, desde Cáritas se ve necesaria tener una red de seguridad social robusta y efectiva que respalde a aquellos hogares y colectivos que no pueden obtener ingresos suficientes a través del mercado de empleo. En este sentido, ve primordial que el sistema de garantía de ingresos amplíe su cobertura, mirando a colectivos hasta ahora excluidos del mismo, así como las cantidades establecidas.

Igualmente, es esencial diseñar e implementar políticas públicas que hagan posibles derechos como el acceso a una vivienda digna, que en la actualidad representa uno de los principales desafíos en términos de gastos para muchas familias. Sería necesario, por una parte, ampliar el número de viviendas sociales en alquiler, lo que brindaría a las familias una opción accesible y segura para obtener viviendas de calidad a precios asequibles y, por otra, incrementar el número de viviendas de emergencia, con el fin de garantizar refugio a familias en situaciones de extrema necesidad.

Desde Cáritas hemos contribuido y apoyamos la Iniciativa Legislativa Popular, actualmente en trámite en el Parlamento, que solicita la regularización extraordinaria de las 500.000 personas migrantes que se encuentran en España en situación administrativa irregular.

Según una estimación de los datos recogidos, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023, Cáritas Zaragoza ha acompañado en torno a 7.000 personas y ha ejecutado unas 6.700 ayudas económicas por un valor de más de 1 millón de euros. Todo ello ha sido posible gracias a 892 personas voluntarias, 5.900 personas socias, 185 empresas colaboradoras y a todas y cada uno de los profesionales que coordinan la acción de Cáritas en la diócesis de Zaragoza.

“Somos oportunidad, somos esperanza”: La entidad diocesana, más allá del apoyo económico en la cobertura de necesidades básicas, durante este año ha desarrollado proyectos que dan luz y esperanza a su acción, iniciativas que han servido para visibilizar que se puede hacer mucho más. Algunos ejemplos de ello han sido:

- La “Terapia asistida con animales” en la residencia Santa Teresa

- El “Taller creativo textil” que han realizado en el Proyecto de Atención a la Salud Mental / CRPS San Carlos con la colaboración de la Fundación por la Inclusión Social

- El “Proyecto de Acompañamiento telefónico a personas en situación de soledad no deseada” de la zona de Alagón, Ejea y Gallur.

- El “Plan de convivencia desarrollado en la Comarca de Caspe” donde ha participado Cáritas.

- Los proyectos de seguridad alimentaria desarrollados en Potosí (Bolivia). Todos ellos son fruto de experiencias grupales o del trabajo comunitario y en red junto con otros, que contribuyen al cuidado de las personas, el desarrollo de capacidades, a reforzar los vínculos sociales, a una mejor convivencia y al desarrollo de los pueblos empobrecidos y cuidado de nuestra tierra. Sin duda son signo de esperanza y de construcción de una sociedad más humana, solidaria y sostenible, por la que apostamos desde Cáritas.

COMO PUEDES COLABORAR

Cáritas Diocesana de Zaragoza sigue necesitando el compromiso de la ciudadanía, es por ello, que anima esta Navidad a colaborar. ¿Cómo se puede ser más solidario o solidaria?

- Vinculándose económicamente de forma periódica (socio/a), de forma puntual (donante) o como empresa solidaria. Vinculándose al voluntariado de la entidad.

- Comprando en la tienda Moda re-, en Mariano Royo, 20, Zaragoza y en los corners en los Alcampos de Plaza Utrillas, Los Enlaces y Utebo.

- Llevando ropa a los contenedores rojos de la empresa de inserción A Todo Trapo.

- Disponiendo en tu testamento, en forma de herencia o legado, la entrega de determinados bienes o efectivo a favor de Cáritas Zaragoza.

Más información en www.caritas-zaragoza.org o llamando al 976 29 47 30.

Síguenos también en X y Facebook.