Azcón, vetado por el Ministerio en un acto en la Universidad de Zaragoza

El presidente Jorge Azcón ha sido vetado de un acto organizado este miércoles por el Ministerio de Universidad en el Edificio Paraninfo de Zaragoza. Se trata de una entrega de premios científicos Severo Ochoa y María de Maeztu a los que sí han acudido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, además de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

La propia Rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, había pedido que acudiese Azcón. Sin embargo, el gobierno central no ha querido invitar al presidente. Lo confirmaba el propio Azcón que tildaba de sectario al Ministerio: "La realidad es que en este acto es voluntad de la Universidad que se invita al presidente de Aragón a su propia casa y es el Ministerio el que lo niega. Eso es lo que el Ministerio tiene que explicar. ¿Por qué no quieren que el presidente de Aragón esté en ese acto? Me parece sectarismo, me parece incomprensible".

El argumento del Ministerio ha sido que son unos premios financiados al 100% con fondos estatales. Y que por tanto, nunca invitan a los presidentes autonómicos se celebren en la comunidad que se celebren.

Este es un argumento que a Azcón no le vale. Afirma que quién financie una entrega de premios no tiene nada que ver con que, por deferencia, se invite al presidente de la comunidad autónoma donde se celebran.

"El argumento de quién financia el acto es absolutamente peregrino. La financiación de un acto no tiene que ver con la normalidad institucional y con el respeto. Se veta al presidente de la comunidad autónoma de Aragón en su propia Universidad y en su propia comunidad autónoma", afirma Azcón.

Al acto finalmente, tampoco ha acudido la rectora de la institución académica.

la reacción de la ministra alegría

Pero, ¿qué esconde este veto? Por ello ha sido preguntada la Ministra de Educación y líder del PSOE aragonés, Pilar Alegria. "Son innumerables los vetos a los que yo he tenido que hacer frente cuando he querido ir a centros educativos en Aragón como ocurrió en el Colegio de Educación Especial de Andorra. Fue desde el Gobierno de Aragón desde donde presionaron para que se vetara mi visita a ese centro educativo", ha asegurado Alegría.

Esto es solo una pequeña muestra de la falta de sintonía entre Azcón y Alegria que ha quedado tambien en evidencia tras la reunión que ambos han mantenido en torno a la financiacion singular de Cataluña.