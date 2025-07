¿Aragón o Sánchez? La difícil elección de la líder autonómica del PSOE, Pilar Alegría

Este martes el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha iniciado su ronda de reuniones con todos los partidos políticos aragoneses para intentar hacer frente común en contra de la financiación singular a Cataluña.

Su primer encuentro ha sido con Pilar Alegria, líder del PSOE en Aragón pero a su vez ministra y portavoz del ejecutivo de Pedro Sánchez. Alegría ha ofrecido en rueda de prensa un mensaje muy diferente al que Azcón dice que le ha trasladado a él en privado.

Públicamente Alegría lo que ofrece, como portavoz de Sánchez, es no quitar la financiación singular a Cataluña sino dársela también a Aragón desarrollando el estatuto de autonomía aragonés. "Uno de los planteamientos que le he hecho a Azcón es que desarrollemos el Estatuto de Autonomía. Esto es clave. Podemos desarrollarlo. Y por supuesto, que Azcón se plantee la convocatoria de la comisión bilateral Estado - Aragón. He visto nula voluntad de Azcón de afrontar este debate de forma constructiva. Lo único que busca es seguir siempre en la confrontación", ha asegurado Alegría.

Sin embargo, Azcón dice que Alegría no le ha trasladado en privado que Aragón pueda tener su propia financiación singular. "La señora Alegría no me ha dicho que quiere que ese acuerdo se traslade a Aragón. Es muy difícil cuando alguien miente y engaña ponerse de acuerdo con esa persona", dice el presidente aragonés.

De todas formas, Azcón rechaza un sistema de financiación singular porque en nuestro caso perderíamos, dice, más de 1.200 millones de euros. A Aragón lo que más le beneficia es una reforma completa de la financiación autonómica en toda España que reparta el dinero entre comunidades en función de criterios como el envejecimiento, la densidad de población o el peso de las zonas rurales.

el documento de la discordia

De hecho, Azcón le ha entregado a Alegría un documento que refleja la propuesta del propio PSOE de Aragón en las Cortes autonómicas proponiendo esa reforma de la financiación autonómica dentro del régimen general y sin privilegios a determinadas regiones. Cuando Pilar Alegría ha hablado con los medios de comunicación ha ocultado este documento. Ni siquiera se ha referido a él.

"El PSOE ha mutado en Aragón. Alegría es la guardaespaldas de Sánchez" Jorge Azcón Presidente de Aragón

"La propuesta que yo le hago ni la ha mencionado en la rueda de prensa posterior a la reunión. Y no lo menciona porque es imposible que pueda explicar que hoy el PSOE ha mutado en Aragón. Había un PSOE con Lambán a la cabeza que defendía los intereses de la comunidad autónoma, pero hoy la señora Alegría si miente es porque la posición del PSOE en Aragón ha cambiado", ha aseverado el presidente aragonés.

GOBIERNO DE ARAGÓN Reunión entre Alegría y Azcón

Azcón afirma que con esto, las intenciones de Alegría quedan claras: "Lo primero que tiene que hacer la señora Alegría es explicar por qué las propuestas que antes hacía el PSOE en Aragón, ahora a ella no le parecen serias. Esto tiene un motivo muy claro y es que Alegría no es la secretaria del PSOE en Aragón, sino la guardaespaldas de Sánchez. Lo que quiere es ser ministra y portavoz. Antes de defender los intereses de Aragón, ella prefiere defender los intereses del presidente del gobierno. Ha venido a leer los argumentos que le han dado desde la Moncloa.

EL PEDIGRÍ ARAGONÉS DE PILAR ALEGRÍA

Alegría se defiende de las acusaciones sobre su cercanía a Sánchez afirmando que su "lealtad" a Aragón está "fuera de toda duda".

"Azcón pone en duda mi pedigrí como aragonesa. Que crea que él puede dar carnets de buenos o malos aragoneses me parece de una arrogancia extraordinaria", ha dicho la Ministra de Educación.

Alegría ha aprovechado para sacar pecho del gobierno de Sánchez diciendo que desde que gobierna han llegado a Aragón 9.000 millones de euros más que en los 7 últimos años de gobierno de Rajoy. A este respecto, Azcón le ha recordado a Alegría que el dinero que llega a la comunidad es, ni más ni menos, que el que nos corresponde: "Ni somos tontos ni somos mansos. Si Alegría viene a Aragón a pretender que le demos las gracias porque nos dé lo que nos corresponde, es venir a llamarnos idiotas".