Azcón: “Si Ribera habla con Cataluña, tiene que escuchar también a Aragón”

Aragón también quiere que le escuchen. La reunión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el próximo lunes con Cataluña ha hecho saltar las alarmas del Ejecutivo Autonómico, que teme que los independentistas utilicen la sequía “para plantear un nuevo chantaje a Pedro Sánchez”. Azcón entiende que la situación de sequía en la comunidad vecina necesita soluciones, pero rechaza de forma tajante cualquier trasvase del Ebro.

Por todo ello, ha enviado una carta este viernes a Ribera en la que le pide una “reunión urgente”. “Tiene que escuchar la voz de Aragón, no se pueden tomar decisiones que afecten a la cuenca sin hacerlo”, señala. El presidente no concibe que la ministra no le reciba. “Yo también quiero contarle con datos que en Aragón no sobra agua”, ha destacado.

En este sentido, Azcón insiste en que la postura del Gobierno de Aragón es “cristalina” en cuanto a su “rechazo tajante a cualquier trasvase del Ebro”. Todo ello a pesar de que sus socios de Vox no lo tienen tan claro, ya que rechazan el de Cataluña pero no cierran la puerta a otras trasferencias hidráulicas.

De hecho, la formación se desmarcó este jueves en las Cortes de la unanimidad del resto de formaciones. “Es evidente que hay partidos que tienen opiniones distintas, pero el Gobierno de Aragón no va a defender un trasvase del Ebro en ningún caso porque no es justo ni sensato”, asegura.

Azcón admite que hay que dar una solución al problema de sequía en Cataluña y ha recordado que, en situaciones similares, se han usado barcos cisterna para llevar, por ejemplo, agua a Mallorca. Pero insiste en que no se puede construir una infraestructura permanente. Y mucho menos que Junts utilice este asunto “para plantear un nuevo chantaje” a Pedro Sánchez.

El presidente aragonés insiste en que hace falta una gestión eficaz del agua. Y asegura que en Cataluña tienen que hacer “una reflexión profunda ” al respecto. “Han estado mucho más pendientes de la independencia y de la amnistía que de que los catalanes beban agua, si hubieran invertido el mismo esfuerzo en las obras de infraestructura hidráulica, posiblemente no tendrían los problemas que están teniendo”, ha declarado Azcón.

El presidente insiste en que un trasvase sería “indefendible en Europa desde el punto de vista jurídico y medioambiental”. Y, más allá de cuestiones “sentimentales”, apuesta por que el nuevo Plan de Cuenca del Ebro se haga con “racionalidad” y escuchando a todos los territorios implicados.

REUNIÓN CON LA CHE

Azcón se ha reunido este viernes con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Carlos Arrazola. A él también le ha trasladado el mensaje claro de que “en Aragón no sobra agua”. Y ha puesto sobre la mesa la importancia de culminar las obras pendientes, como los oembalses de Almudévar, Mularroya, Santolea y Yesa.

Además, ha planteado que el Gobierno central debería replantearse el proyecto de Biscarrués, que tumbó el Tribunal Supremo en 2020. “Hay obras descartadas que deberían ponerse en el foco y es importante que Biscarrés vuelva a ponerse en el foco con consenso y con criterio técnico porque significaría miles de hectáreas de regadío en la provincia de Huesca”, afirma.

