El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene, por ahora, el Cotillón y la Cabalgata de Reyes

La plaza del Pilar ultima los preparativos para que mañana comience la Navidad. La inauguración será a las 18h, con el tradicional encendido de las luces y un espectáculo preparado para la ocasión. El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene su previsión de celebrar el Cotillón de Nochevieja y la Cabalgata de los Reyes Magos porque Sanidad no ha dicho lo contrario.

En la plaza del Pilar podremos ver una de las novedades de este año: la gan bola de luz y sonido, que tendrá dos pases diarios y uno más los fines de semana. En la zona de Laponia (junto a la Delegación de Gobierno) estará instalada la casita de Papá Noel, el tren infantil y el carrusel. En el centro de la plaza, de nuevo veremos el tradicional Belén, que cambia de recorrido y estructura. Y en la zona de la Fuente de la Hispanidad estarán las carrozas de los Reyes Magos, en las que los niños se podrán montar y dejar sus cartas en los buzones reales.

Los niños podrán subirse a las carrozas a través de un elevador









También veremos el mercadillo navideño y un escenario que albergará diferentes actuaciones: villancicos, magia, espectáculos navideños, cuentacuentos... “Todo enfocado para los niños”, ha indicado la vicealcaldesa Sara Fernández. “Y también está previsto algún pasacalles con la Tronca de Navidad”, ha añadido.

Entre las atracciones destacan el carrusel, la noria, el tiovivo o el tren de Papá Noel









El escenario, precisamente, se ha venido abajo por el fuerte viento. Hoy tenía que pasar la inspección. Los operarios ya trabajan para solucionarlo y mañana estará listo para el arranque de las actividades navideñas. Todas las actividades estarán hasta el 9 de enero.

Este año no hay aforos ni cita previa. A día de hoy se matiene el Cotillón en la plaza del Pilar para Nochevieja y la Cabalgata de los Reyes Magos por las calles de la ciudad. “Estamos a expensas de lo que diga Sanidad. Si la situación sanitaria cambia, habría que adaptarse”, ha dicho. En cuanto a la Cabalgata “esperamos que aunque sea con mascarillas y restricciones se pueda celebrar porque los niños son los protagonistas de la Navidad”. En este sentido, ha indicado que no hay ningún plan B “porque Sanidad, a día de hoy, no nos ha dicho que haya problemas para celebrarla”.

