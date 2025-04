Así se ve el esqueleto del Estadio Modular de Zaragoza, que no tendrá cubierta

La estructura del estadio Modular donde el Real Zaragoza jugará las próximas dos temporadas avanza a buen ritmo y según el cronograma previsto.

Estará finalizado a mediados de junio con la idea de que se puedan jugar partidos de prueba ya en julio. Aunque no lo estrenará la selección Femenina de fútbol como se había anunciado. La UEFA ha dicho que el campo no cumple los requisitos. Se están buscando alternativas con el Real Zaragoza pero no se ha cerrado nada para la inauguración.

De momento, lo que sí se ve ya es la estructura del estadio. “Donde hace 6 meses no había nada, ya se ve el esqueleto”, señala la alcaldesa Natalia Chueca.

En el Parking Norte de la Expo, donde se ubica la instalación, ya se han completado las gradas Norte, Este y Sur, en las que ya se están colocando los asientos azules. En total, serán 17.000 de este color, a los que se sumarán otros 3.005 asientos reclinables de color gris antracita en la Tribuna Preferente, la zona presidencial y los palcos VIP.

La inversión es de 12,7 millones de euros. Unas gradas desmontables que se quieren reaprovechar como base de un nuevo estadio de fútbol fijo, y la futura ciudad del Deporte. Un proyecto que ahora mismo está en stand by.

Esta misma semana se ha comenzado a instalar el terreno de juego, que tendrá césped natural. Cuando el estadio esté finalizado, en junio, se desmontarán de la Romareda los focos, las porterías y los banquillos para instalarlos en el Modular.

De forma paralela, se trabaja ya en el Plan de Movilidad. “Habrá refuerzos en el tranvía, líneas de autobús y una estación de bizi”, asegura Chueca.

Será un estadio abierto, se ha desechado la idea de una cubierta porque “encarecía el proyecto y no aportaba soluciones”, ha dicho el gerente de la Sociedad Nueva Romareda, Martín Fuica. Pero se ha tenido muy presente el viento de Zaragoza.

De forma paralela, el Gobierno de Aragón está reacondicionando el antiguo parking Norte, en una parcela de 155.000 metros cuadrados, con 2 grandes aparcamientos con 1.600 plazas.

UN NOMBRE EN EL AIRE Y UN FUTURO POR VER

Se está negociando la posible explotación comercial del nombre del Estadio Modular. Y en la mente de todos, la delicada situación del club. Según Chueca, el momento deportivo del Real Zaragoza, no afecta a los planes sobre la Nueva Romareda. “El propio equipo quiere jugar en un estadio de Primera”, asegura.

En cualquier caso, “a pesar de que la situación actual es más compleja, hay que pensar que vamos a seguir en Segunda pero los planes de gestión siempre han valorado que el club suba a Primera o que baje de categoría, pero serían condicionantes independientes de su participación en la sociedad y, por tanto, de la construcción de los estadios”.

La alcaldesa no tiene dudas de que la sede del mundial 2030 está asegurada en Zaragoza, a pesar de los vaivenes de otros estadios. “Estamos muy tranquilos”, insiste.

QUÉ PASA CON LA AFICIÓN

En La Romareda ahora mismo, con las obras, hay 24.000 asientos. Son 4.000 menos que el estadio Modular, que tendrá 20.000. El club aún no ha decidido cómo será la campaña de abonos de la próxima temporada.

Lo que sí ha pedido a La liga ya, si es posible, es no jugar el lunes, al igual que se ha hecho en esta campaña. El director general del Real Zaragoza, Fernando López, asegura no obstante que la decisión depende de La Liga.