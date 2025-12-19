Así llegará el invierno a Aragón: “Las temperaturas bajarán bruscamente y podría nevar en Zaragoza”

Este fin de semana cambiaremos de estación y entraremos de lleno en el invierno. Y lo haremos de golpe con un episodio de frío polar que nos podría dejar nieve incluso en Zaragoza. El invierno entrará el domingo 21 de diciembre a las 16.00 de la tarde. Una nueva estación que será más cálida de lo normal aunque no se descartan días muy fríos, heladas e incluso nieve en cotas bajas.

Y es que ese día entrará en la península una masa de aire polar hará que Aragón viva un episodio más frío de lo normal que nos acompañará hasta el lunes y hará que los termómetros desciendan hasta los 7 grados bajo cero en puntos como Benasque o Jaca.

EL INVIERNO LLEGARÁ CON FRIO POLAR

Por capitales, este domingo 21 de diciembre las mínimas en Zaragoza bajarán hasta los 4 grados, en Huesca hasta los 3 y en Teruel llegarán a los cero grados. Las máximas llegarán hasta los 12 grados. Y el lunes 22 de diciembre hará más frío todavía. En Teruel se llegará hasta los 4 grados bajo cero, en Huesca 2 y en Zaragoza la mínima será de 3 grados mientras que las máximas no pasarán de los 10 grados.

No se descarga que veamos las primeras nevadas en algunos puntos de la provincia como Sos del Rey Católico, Aladrén, Ateca o Torralba de Ribota. Y es que las cotas de nieve podrían bajar hasta los 700 metros.

la primera semana del invierno será muy fría

En general, toda la semana que viene será más fría de lo normal y estará marcada por las precipitaciones. De todas formas será un invierno más cálido de lo normal igual que el otoño que dejamos atrás, en el que la temperatura media en Aragón fue de 14 grados.

En el trimestre conformado por los meses de diciembre, enero y febrero, que coincide aproximadamente con el invierno astronómico, las precipitaciones en Aragón se mantendrán dentro de lo normal, aunque en este caso las probabilidades de que se sitúe en la media, por encima o por debajo, están igualadas.

OLA DE FRÍO EN PLENA OPERACION DE TRÁFICO

La ola de frío con la que llegará este fin de semana el invierno, coincide con el inicio de la Operación Especial de Trafico de Navidad.

Hasta el 6 de enero la DGT espera que se produzcan más de dos millones de desplazamientos por las carreteras aragonesas. En esta primera fase, que se desarrollará del 19 al 25 de diciembre, será la más numerosa. Se prevén 770.000 desplazamientos. Para la segunda, del 26 de diciembre al 1 de enero, se esperan 750.000 desplazamientos. Y en la tercera, del 2 al 6 de enero, cerca de 500.000.