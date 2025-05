Aragón recupera la custodia compartida preferente

Zaragoza - Publicado el 15 may 2025, 18:29

Aragón recupera la custodia compartida como preferente en casos de divorcio. Lo ha hecho con una modificación del Código Foral Civil aragonés que ha salido adelante en las Cortes a iniciativa del PAR y con el apoyo del PP y VOX.

La custodia compartida como opción preferente ya existió hace años en Aragón pero en 2019 el gobierno cuatripartito de Lambán eliminó esa preferencia y dejó en manos de los jueces la elección del tipo de custodia más indicada en cada caso. Aun así, en la mayoría de las ocasiones se decide que la custodia sea compartida, pero ahora se recupera normativamente esa preferencia.

"Recuperamos el carácter preferente de la custodia compartida en el derecho foral aragonés tal y como estuvo vigente de 2010 a 2019. No se trata para nada de una regresión, sino de una rectificación legislativa basada en los hechos y basada en el clamor popular de la sociedad aragonesa", decía en las Cortes, María Navarro del PP, defendiendo así la postura del gobierno y su apoyo al PAR en esta proposición.

LA IZQUIERDA, EN CONTRA DE ESTA MEDIDA

Toda la izquierda ha votado en contra de que la custodia compartida sea la opción preferente porque consideran que no hay dos supuestos iguales y se debe evaluar caso por caso la mejor opción para cada menor después del divorcio de sus padres.

"El debate de fondo hoy no es si la custodia compartida es mejor que la individual. El debate real es otro y se basa en cómo protegemos mejor el interés superior del menor en los tribunales. Y esto es algo que ya nos dijo el Tribunal Constitucional que afirma que no hay dos supuestos iguales y no puede establecerse un criterio a priori sobre qué es lo más beneficioso", afirmaba José Luis Soro de Chunta.

LA POSTURA DEL PAR

Ese cuatripartito que eliminó en 2019 la preferencia de la custodia compartida estaba formado por PSOE, Chunta, Podemos y el Partido Aragonés. Este último, el PAR, cambia su postura y tras haber apoyado a la izquierda hace seis años, ha sido ahora quien ha llevado la modificación actual hasta el Parlamento aragonés con una alianza, esta vez, con PP y VOX.

Un cambio sustancial en la postura del PAR que desde 2019 hasta ahora ha sufrido importantes cambios internos. Hace seis años su líder, y vicepresidente del gobierno aragonés, era Arturo Aliaga; ahora está al frente del PAR, Alberto Izquierdo.