Aragón, totalmente confinada

Aragón queda confinada en su totalidad desde las 12 de esta noche y hasta el próximo 9 de noviembre. Lo ha anunciado el presidente Javier Lambán hace apenas una hora en el día en el que además, Aragón ha activado el nivel 3 de alerta ante el coronavirus. Todo ello cuando en las últimas 24 horas se han producido 772 nuevos contagios en la comunidad aragonesa.

Bajan los contagios pero porque se han realizado menos pruebas PCR's durante el fin de semana. La previsión es que vuelvan a subir en las próximas jornadas y por eso, el Gobierno de Aragón decreta desde esta medianoche el confinamiento de toda la comunidad. No se podrá salir ni entrar de Aragón si no es por un motivo de fuerza mayor.

La comunidad queda confinada y no nos podremos desplazar por el resto de España. Esto no cambia la situación de las tres capitales de provincia aragonesas que a su vez, también permanecerán aisladas. Es decir, te puedes desplazar entre municipios de Aragón pero no a Zaragoza, Huesca o Teruel. En cuanto al toque de queda de momento será el establecido por el Gobierno central: de 11 de la noche a 6 de la mañana. Todas estas medidas se irán revisando semanalmente.

