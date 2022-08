Aragón investiga el primer caso de intento de sumisión química con el método del 'pinchazo'

En investigación un posible caso de intento de sumisión química mediante el método del pinchazo. Esta técnica se está extendiendo por las discotecas y fiestas de toda España con el presunto propósito de cometer agresiones sexuales. En Aragón el primer caso que se investiga fue durante la celebración del Monegros Desert Festival.

Una de las asistentes sintió un pinchazo y comenzó a encontrarse mal. Estaba acompañada por su pareja. El caso sigue en investigación para saber quién pudo hacerlo y qué sustancia se le inyectó. La denuncia se tramitará en Lérida, lugar de procedencia de la víctima. "No podemos verificar aún que se haya producido. Es un posible caso en Monegros que todavía no se ha denunciado y si se denuncia, será en Lérida. No tenemos constancia de qué tipo de sustancia se haya podido inyectar y tampoco de quién haya podido cometer ese acto", ha afirmado este martes la delegada de Gobierno en Aragón, Rosa Serrano.

La delegada ha recordado que no se sabe a ciencia cierta que la intención de estos pinchazos sea la de cometer una agresión sexual, aunque reconoce que la gran mayoría de las víctimas son mujeres. Por ello, se reforzará la información y atención en los puntos violeta contra las agresiones machistas en las próximas fiestas que se celebren en Aragón, entre ellas, las de San Lorenzo.

"No tenemos certeza de que el objetivo de esos pinchazos sea la agresión sexual. La mayoría se han producido a mujeres pero no tenemos la certeza sanitaria de que se haya inyectado una sustancia que inhabilite su voluntad para agredirlas sexualmente. Las fiestas más multitudinarias que se esperan son las de Huesca. Se pondrán los puntos violeta para fomentar la información no solo de estos pinchazos, sino sobre todo tipo de agresión sexual o delito de violencia de género que se pueda cometer", ha asegurado Serrano.

ZARAGOZA ULTIMA SU INCORPORACIÓN AL SISTEMA VIOGEN

Zaragoza espera cerrar su adhesión al sistema Viogen antes de final de año. No se sabe todavía si estará listo de cara a las Fiestas del Pilar. La adhesión a este sistema supone que la Policía Local de Zaragoza pueda acceder a una gran base de datos con toda la información sobre las personas agredidas y sobre los agresores. Además de Zaragoza, hay otros municipios aragoneses en proceso de sumarse a este sistema como son Ejea, Caspe, Fraga, Barbastro, La Almunia, La Puebla de Alfindén y Tarazona. Ya forman parte del sistema Viogen los municipios de Calatayud, Huesca, Pinseque, Binefar, Cuarte, Zuera, Pedrola, Alcañiz y Utebo.

