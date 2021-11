Aragón invertirá en 2022 un 3,68% menos en Sanidad que este año

Sanidad gestionará 2.242 millones de euros en 2022, un 3,68% menos que este año. La consejera Sira Repollés justifica este descenso por la evolución positiva de la pandemia y destaca que las cuentas crecen un 8% sobre los presupuestos pre-covid. La partida de su departamento supone más de 30% del global de todo el presupuesto de Aragón.

Repollés destaca que son "las segundas cuentas más altas de la historia" y las califica como "dignas y adecuadas". Más de la mitad, el 55%, son gastos de personal. El Salud se lleva el grueso del presupuesto: 2.098 millones. Y destacan los 110 millones para inversiones, 84 de ellos para nuevos centros sanitarios y otras construcciones. Allí se incluyen 38 millones de euros para el Hospital de Teruel; 36,6 millones para el Hospital de Alcañiz; 4 millones para la reforma de las urgencias del Hospital San Jorge de Huesca; y el inicio de las obras del nuevo centro de salud del Barrio Jesús, en Zaragoza, en el último trimestre de 2022.

También se incluyen partidas para la redacción del proyecto del centro de Salud Perpetuo Socorro de Huesca; la reforma de las Urgencias del Ernest Lluch de Calatayud; y el nuevo centro de Salud de Barbastro. Aunque Repollés admite que las obras no comenzarán hasta que concluyan otros trabajos pendientes.

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud recibirá 12 millones de euros y otros 11 el banco de sangre y tejidos. Además, la dirección general de Asistencia Sanitaria, con 47,6 millones de euros, recoge los conciertos con la sanidad privada pero también los "autoconciertos" "para agilizar las listas de espera con recursos propios", las conocidas como 'peonadas'.

La consejera insiste en que son unos presupuestos enfocados "a la prevención y anticipiación de emergencias sanitarias y cuidado de la salud mental, la transofrmación digital, el refuerzo de los sistemas de información y la consolidación de un sistema sanitario adaptado al siglo XXI".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde la oposición critican estas cuentas. Desde el PP hablan de "presupuestos de papel". "Me canso, y mucho, de que presuman de los millones que invertien en Teruel y Alcañliz, cuando es mentira porque no se ejecutan", asegura la diputada Ana Marín, quien recuerda que en Alcañiz solo se ha ejecutado el 0,5% de lo presupuestado en el último año. Marín insiste también en que "ahora a cerrar consultorios se les llama cambio de paradigma, qué tiempos enlos que se llamaban recortes", iroiniza.

La portavoz de Sanidad del PP, Ana Marín, asegura que las partidas de inversión no se acaban ejecutando









La portavoz de Ciudadanos en materia Sanitaria, Susana Gaspar califica las cuentas de "obsoletas, poco valientes y manifiestamente mejorables". Asegura que perpetúan un modelo "que no aporta nada" y que no da soluciones "a la falta de personal en el medio rural ni a las listas de espera, también en atención primaria". Además, asergua que los presupuestos están "infradotados" y que a final de año se repetirán los mismos problemas que en ejercicios anteriores.

Una opinión que comparten desde Vox. Su portavoz, Santiago Morón, no duda de que "se precisarán créditos adicionales, una práctica que lleva ya 5 años y que habrá que corregir porque, si no, nos estamos haciendo trampas al solitario" . Morón lamenta que no haya "ningún proyecto ilusionante", ni medidas contra las listas de espera ni para "la esperada reforma de la atención primaria".

