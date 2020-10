Ángela Aured dedica su jota a los sanitarios

Nueva jota de Ángela Aured. Desde primera hora de este miércoles suena ya en COPE Zaragoza esta composición que esta vez ensalza la figura de los sanitarios y reconoce la labor que han hecho durante estos meses tan difíciles de pandemia. Que han hecho y, ojo, que siguen haciendo. En la letra de nuestra jota se comprueba el cariño que se les traslada desde la voz de la jotera.

"A enfermos y sanitarios manda un abrazo la COPE", comienza esta emotiva jota que no se quiere olvidar de ninguna de las dos partes. A los primeros, por valientes. A los segundos, por necesario. Por no olvidarlos. Por darles nuestro mejor aliento y ánimo en unos momentos complicados. Y es que desde nuestra emisora queremos estar cerca de todos aquellos que añoran las Fiestas del Pilar, pero también a aquellos que no están pasando por un buen momento demasiado agradable.

COPE, CONTIGO EN EL 'NO' PILAR

A lo largo de estos días, COPE Zaragoza quiere acompañarte y estar contigo en estas 'no' Fiestas del Pilar. Con nuestras jotas personalizadas, recordando los grandes momentos de las fiestas pasadas en nuestro magazine o estando cerca de los sectores que lo están pasando un poquito peor este año por las consecuencias económicas que deja la anulación de los días grandes de Zaragoza.

Con nuestra programación, con tus opiniones, con todo lo que te contamos a través de nuestra web... Queremos celebrar, de una manera responsable eso sí, las Fiestas del Pilar de una manera distinta y contamos las horas para volver a estar en la calle contigo al año que viene. De momento, es momento para la responsabilidad y para disfrutar, más que nunca, de la radio.

