El AMPA del Ana María Navales asegura que el centro no reúne las condiciones de seguridad necesarias

Uno de los centros escolares que esta mañana ha abierto sus puertas en Zaragoza aunque parecía que no iba a llegar a tiempo, ha sido el colegio Ana María Navales del barrio de Arcosur. Al final Educación ha conseguido que pudieran comenzar las clases aunque este primer día han sido muy pocos los alumnos que han acudido. Los padres y madres de los niños se han concentrado esta mañana a las puertas de la Consejería de Educación, en el recinto de Ranillas, para mostrar su malestar con la forma en la que se han hecho las cosas y protestar por el estado en el que ha empezado el curso en este centro educativo. Un colegio que desde el AMPA aseguran que no reune las condiciones necesarias para una vuelta al cole segura.

El Gobierno reconoce que no son las mejores condiciones pero aseguran que el próximo lunes el colegio estará mejor que hoy. La consejera de Educación, Claudia Pérez ha asegurado esta mañana de todas formas, que el centro cuenta con todas las garantías.

Las familias creen que no es de recibo que se haya acondicionado un colegio en poco menos de 24 horas y se quejan de que no pudieron ver cómo había quedado el colegio antes del inicio del curso escolar y de que no se les había enseñado el informe de inspección del centro. Lamentan que no se les haya informado de la apertura del colegio como es debido y de haberse enterado por los medios de comunicación.

