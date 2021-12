Aislados en El Burgo de Ebro, una aventura entre Gran Hermano y Supervivientes

Autoaislados en una hípica de El Burgo de Ebro. Así se encuentran Juan y Elian. Cuando les comunicaron que, debido a la riada, no iban a poder acceder a la hípica a dar de comer a sus animales, ellos no lo dudaron. Decidieron hacer acopio de comida y autoaislarse con los 50 caballos de este centro hípico para poder mantener a los animales en buen estado durante la riada. "Estamos en la hípica y rodeados de agua. Está siendo menos de lo que nos habían avisados, pero sí estamos rodeados de agua", afirma Juan en COPE.

Y es que en el Burgo de Ebro, la crecida no ha inundado el casco urbano pero si ha anegado las explotaciones agricuolas y ganaderas. Juan y Elian llevan aislados en este centro “Ebro Hipica” desde hace 6 días y aún les quedan, al menos otros 3 más.

"El río sigue viniendo con agua y como, ya no puede tragar más, el nivel del agua sube en algunas zonas. No es que haya pasado la crecida y aquí ya esté bajando el nivel. La UME nos ha dicho que el lunes o el martes podría estar listo el paso, pero hasta que no nos lo confirmen, nosotros no nos movemos de aquí", nos cuenta Juan.



Juan y Elian están a salvo en el centro hipico y es que en su día, ya se construyó por encima del nivel de las motas de contención: "No nos hemos inundado porque la hípica está construida sobreelevada a la altura de la mota, por eso nos hemos quedado aquí y no hemos desalojado a los 50 animales".

Serán 3 días más de autoaislamientos sin cocina, ni televisión: "Nos dijeron que nos preparásemos. Cogimos comida para una boda gitana. No hay cocina, ni dormitorios más que dos camas, una de ellas hinchable para salir del paso. No tenemos televisión, el móvil y poco más. Esto es una mezcla de Gran Hermano con Supervivientes".

