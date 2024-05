Agricultores españoles y franceses se movilizarán en la frontera con Francia el próximo 3 de junio

Tras varios encuentros entre agricultores de distintos puntos de España y de Francia, las organizaciones han decidido emprender acciones conjuntas. Han hecho un llamamiento a los gobiernos español y francés y a la Comisión Europea para que se sienten a negociar y atiendan las reivindicaciones del sector con medidas eficaces. Además, se han mostrado indignados con las denuncias y sanciones que han recibido hasta ahora.

Así nos lo ha contado el representante de AEGA en la provincia de Teruel, Paco Latorre: “Lo que hemos demostrado siempre es que no hemos roto nada, no hemos ocasionado ningún accidente de trafico, no hemos obstaculizado ni dificultado el traslado de las personas y no hemos ocasionado grandes perjuicios a nadie. Hacíamos cortes intermitentes siempre garantizando la seguridad de todos. Pensamos que esas sanciones que pesan sobre nosotros económicamente son desmesuradas”.

Audio EUROPAPRESS

Sus reivindicaciones son las mismas que las que les llevaron a salir a la calle y empezar sus movilizaciones el 6 de febrero con las tractoradas espontaneas.“La eliminación de impuestos de la energía utilizada, una mayor seguridad alimentaria para los productos que llegan de otros países de Europa, mejorar las normativas sobre la cadena alimentaria y aplicar una ley europea de preferencia de productos locales”, ha explicado el representante de AEGA en la provincia de Huesca, Albert Vicente.

Las entidades convocantes son: Ataca (Treviño y Álava), Asociación Aega (Aragón), Revolta Pagesa (Cataluña), Bagea (Guipúzcoa), Sepricas (Castellón), Magin (Soria), Semilla y Belarra, Plataforma 6f Navarra (Navarra), AGU Burgos, Aguridu (Burgos), Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres (Zamora), Aliv (Comunidad Valenciana) Decaleón (León) Sepriman y Agrygal (Castilla León), Adecgu (Guadalajara), Adeccu (Cuenca) y el Movimiento Independiente Francés.