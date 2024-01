800 multas por no respetar la Ordenanza de Limpieza, la mitad de ellas por orinar en la calle

Las limpiezas intensivas de distritos y barrios ya han comenzado en Zaragoza en este 2024. La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha recordado que “con la nueva contrata de Limpieza Pública, cada año se deberán realizar dos limpiezas intensivas en cada distrito y barrio rural de Zaragoza. Estas limpiezas -que ya tienen un calendario establecido- se sumarán a los trabajos habituales de mantenimiento que se hacen cada día”.

Tras haber pasado ya por Casco Histórico, las brigadas específicas de estas limpiezas continúan actualmente por Centro, para proseguir posteriormente en Delicias, Universidad, San José, Las Fuentes, Almozara, Valdefierro, Oliver, Actur, Parque Goya, Rabal, Vadorrey, Miralbueno, Casablanca, Distrito Sur, etcétera. El objetivo es culminar este calendario a finales de junio para que la segunda limpieza ocupe el segundo semestre del año.

En cada distrito o barrio interviene una dotación específica que incluye unos quince operarios, con equipos de barrido mecánico de aceras y/o calzadas; una brigada motorizada (con un vehículo auxiliar); un equipo de limpieza de pintadas y manchas en el pavimento; otro de recogida selectiva de residuos; y un equipo de baldeo mixto o tangencial, según sea necesario. Los trabajos se realizan en horario de 7,00 a 13,40 horas.

CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA

A las iniciativas de limpieza en Zaragoza se suma ahora una campaña informativa en la que se recordará la importancia de cumplir la nueva Ordenanza de Limpieza, en vigor desde el pasado mes de junio. En concreto, en todas las áreas de aportación (grupos de contenedores en la vía pública) se recordará que está prohibido depositar residuos fuera de los contenedores y se sugiere del uso tanto de los Puntos Limpios como del teléfono 010 para la recogida de muebles y objetos voluminosos.

La nueva Ordenanza, en vigor desde el pasado mes de junio, contempla sanciones de hasta 3.000 euros para determinados incumplimientos graves. Entre enero y noviembre del año 2023 la Policía Local impuso en Zaragoza casi 800 denuncias en materia de Limpieza Pública, aplicando tanto la anterior Ordenanza (hasta el 23 de junio) como la actual. Se trata de cifras muy parecidas a las del año anterior.

En cuanto a tipología de las denuncias, la gran mayoría (45-50% aproximadamente) lo son por hacer necesidades fisiológicas en la vía pública. Otro bloque importante se lo lleva abandonar basuras o cualquier tipo de residuo o mueble en la vía pública (18% aproximadamente). También se sancionan con cierta asiduidad la colocación de carteles en lugares no autorizados y los graffitis (otro 15% aprox) y aspectos como limpieza de solares, tirar escombros en sitios no autorizados, no recoger cacas de perro...

