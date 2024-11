Un 80% de mujeres tendrán síntomas de la menopausia: Descubre cómo tratarlos

Ahora que entendemos mejor la menopausia después de los primeros 3 programas, lo que es, por qué ocurre y la amplia gama de síntomas que puede traer consigo más allá de los sofocos, hoy hablamos de los tratamientos que existen. A veces hablar de tratamientos asusta y por falta de información y claridad en torno a los tratamientos disponibles y como funcionan se descartan automáticamente.

Aoife MacGale, educadora en menopausia, nos explica las opciones disponibles y que cada una pueda tomar las decisiones más adecuadas para ella. Hay que recordar que un 80 % de mujeres tendrán síntomas de la menopausia (4 de 5 mujeres) y un 25% (1 de 4 mujeres) tendrán síntomas que impactan de forma negativa su día a día…..a nivel personal, físico, psicológico, de familia, en su trabajo etc.

Es importante que la decisión de utilizar los diferentes tratamientos se tome en colaboración con su médico. Ahora sí, vamos a explorar los tratamientos que una mujer, si quiere, y aconsejada por un médico especialista con conocimiento específico de la menopausia, puede plantear.

ESTILO DE VIDA

Dedicaremos un programa a este aspecto otro día, pero Aoife lo nombra aquí porque es imprescindible en esta etapa que nos cuidemos a nivel de hábitos de vida y cualquier tratamiento que podamos necesitar se optimizará con una buena base de alimentación, ejercicio, sueño y descanso adecuado.

TERAPIA HORMONAL DE LA MENOPAUSIA

Dato curioso: Terapia hormonal, es el nuevo nombre para lo que era Tratamiento Hormonal Sustitutivo… Porque hay que “acercar” esta opción a las mujeres que pueden beneficiarse de ello y la idea de reemplazar o sustituir hormonas no transmitía confianza a muchas mujeres. Ahora, Aoife propone otro cambio más y que se llame Terapia de la Menopausia sin más.

¿Qué es la terapia hormonal de la menopausia? No es una sola cosa. Es el término que se emplea para referirse a aquellos tratamientos que reponen las hormonas que dejan de producirse en los ovarios en menopausia, como el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Razonamiento sencillo detrás de esta terapia: estas hormonas tienen un papel clave en el cuerpo femenino a nivel sistémico, a nivel “operativo”, digamos y a nivel “protector”. Ante una disminución en sus niveles, una opción válida para la mayoría de mujeres sería reemplazarlas si se informan y así lo deciden en colaboración con su médico.

Existen dos tipos de terapia hormonal regulados en España que pueden recetar los ginecólogos. Una es terapia hormonal con hormonas sintéticas y la otra es con hormonas bio-identicas, idénticas al cuerpo o “body-identical” (el término en inglés). La terapia hormonal de la menopausia con hormonas bio-idénticas, como os podéis imaginar es la preferencia sobre las hormonas sintéticas, ya que no hay tantos efectos secundarios porque el cuerpo las reconoce y las acepta bien y no hay riesgos para la salud para más del 99% de las mujeres que las deciden tomar tras consultar al médico.

Hay diferentes formatos, se pueden aplicar de forma transdérmica en parche, spray, gel o crema y su dosis será individualizada para cada mujer. Habrá mujeres que necesitan más dosis de estrógeno que otra, o testosterona también para volver a sentirse bien y tener una calidad de vida. Los efectos de esta terapia pueden tardar unos meses en notarse del todo, pero se puede notar una mejoría de síntomas a los pocos días de empezar con esta terapia.

¿PARA QUIEN ES LA TERAPIA DE LA MENOPAUSIA?

Mujeres con síntomas que afectan a su día a día y a su calidad de vida. Puede ser la pieza del puzzle que falta para poder tener la energía para mejorar los hábitos saludables que son necesarios también.

Mujeres con riesgo de sufrir una osteoporosis, demencia o enfermedad cardiovascular debido a la reducción en los niveles de estrógenos en el cuerpo.

Mujeres que han entrado en la menopausia de forma precoz (antes de los 45 años) o prematura (antes de los 40 años) debido a una insuficiencia ovárica prematura, una cirugía o un tratamiento como quimioterapia o radioterapia. En estos casos es de suma importancia que tomen hormonas para que su salud ósea, cardiovascular y neurológica no se vea perjudicada en un futuro.

HORMONOFOBIA

La educadora en menopausia, nos habla también de la hormonofobia. Un rechazo a las hormonas que se puede presentar en la mujer pero también en los propios médicos. Para Aoife, no ofrecer una información actual de esta opción también es una forma de desatender la salud y bienestar de las mujeres. Pretender que 'aguantemos' porque es lo que hay cuando existen opciones no se puede justificar. Hoy por hoy, no es tan fácil acceder a la terapia hormonal de la menopausia como tendría que ser. Puede ser una odisea encontrar un médico ginecólogo especialista en menopausia.

Esto choca mucho con lo común y frecuente que es, casi un comodín, que entre una mujer de mediana edad en una consulta médica y que le receten antidepresivos. Aoife se pregunta... Para un problema de origen hormonal, ¿no tiene sentido que la solución pueda ser hormonas?