La DPZ aprueba el Plan PLUS 2020 dotado con 50 millones de euros

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado hoy por unanimidad el plan unificado de subvenciones (PLUS) para este año 2020, que está dotado con 50 millones de euros y permitirá que los 292 municipios de la provincia lleven a cabo un total de 1.839 actuaciones fundamentales para mejorar sus servicios y sus equipamientos.

“El pleno del PLUS es el más deseado por los alcaldes y las alcaldesas de la provincia, porque supone destinar a los ayuntamientos prácticamente un tercio del presupuesto de la institución”, ha destacado el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero. “Como venimos haciendo desde que creamos el plan en el año 2017, esos 50 millones de euros se van a distribuir de forma objetiva y transparente con un fijo igual para todos los ayuntamientos y un variable en función del número de habitantes”.

Sánchez Quero ha explicado que habrá que esperar a la posible presentación de alegaciones durante el periodo de exposición pública para poder aprobar definitivamente el PLUS 2020. “En cualquier caso, yo calculo que a partir del 16 o 17 de marzo podremos transferir a los ayuntamientos los 11 millones de euros correspondientes al primer pago del plan”, ha subrayado el presidente, quien también ha insistido en que “el PLUS no es una mera transferencia de créditos, sino que consolida la autonomía municipal”. “Los alcaldes saben con antelación la asignación que les corresponde y la distribuyen de la forma que consideran conveniente dependiendo de las necesidades de cada municipio”, ha recordado.

De los 50 millones de euros del PLUS 2020, 26,5 millones se distribuirán en subvenciones finalistas y los 3,5 millones restantes, a través de un plan de concertación totalmente incondicionado que los ayuntamientos pueden destinar a lo que cada uno decida.

Los ayuntamientos van a utilizar casi la mitad de las subvenciones finalistas (22,2 millones de euros) para mejorar la prestación de servicios básicos municipales, fundamentalmente la pavimentación de vías, el abastecimiento de agua y el alcantarillado (12,1 millones), pero también la seguridad y el orden público (3,5 millones), el alumbrado (1,9 millones), los parques y jardines (1,6 millones), la limpieza viaria (1,1 millones)…

Además, dentro del PLUS 2020 los consistorios zaragozanos también van a destinar 5,1 millones a instalaciones y actividades deportivas; 4,9 millones a equipamientos y actividades culturales; 4,1 millones al fomento del empleo; 1,3 millones a caminos y otras infraestructuras y 1 millón a amortizar deuda pública.

El PLUS es el principal programa de ayudas de la Diputación de Zaragoza. Se creó hace tres años y agrupó en una única convocatoria casi todas las líneas de subvenciones con la que la DPZ apoya a los ayuntamientos zaragozanos. Desde entonces, la distribución de ayudas atiende a criterios totalmente objetivos y transparentes (un fijo igual para todos y un variable que depende de los datos oficiales de población) y cada municipio decide de manera autónoma a qué destina los fondos que le corresponden. Además, los ayuntamientos conocen con antelación la cantidad que van a recibir cada año, lo que les permite una mejor planificación de las actuaciones que llevan a cabo.

La aprobación del plan unificado de subvenciones ha vuelto a adelantarse respecto a 2019, lo que va a permitir que los ayuntamientos puedan ingresar a finales de marzo los 11 millones de euros correspondientes al primer pago. Esto ha sido posible gracias a que el PLUS 2020 se convocó de manera anticipada el pasado verano, lo que ha permitido que el presupuesto de este año se haya aprobado con las partidas ya adaptadas a las solicitudes cursadas por los ayuntamientos.

