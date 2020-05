Víctor Fernández aparca hasta final de temporada la decisión sobre su futuro

El entrenador del Real Zaragoza Víctor Fernández, ha repasado la actualidad que rodea a su equipo en este punto de la preparación de cara al reinicio de la liga y ha comentado que vamos a experimentar un nuevo fútbol, “el fútbol silencioso” por la ausencia de espectadores en los estadios, "aunque los del Real Zaragoza se sienten en el corazón", ha explicado su temor a las lesiones y también ha lamentado que el enorme trabajo de la Liga para confeccionar un protocolo de vuelta a los entrenamientos y a los partidos no haya contado con la colaboración específica de los entrenadores. También se ha mostrado contrario a que se hagan cinco cambios. Y sobre su futuro, de momento no piensa decir nada hasta que no acabe la temporada.

Respecto a qué fútbol nos vamos a encontrar en la vuelta a la competición, Víctor ha señalado que “en el mundo del fútbol intervienen todos los factores. Estamos ante un escenario inédito, imprevisible, en donde no hay ningún manual de actuación, en el que habrá un balón, once contra once, un árbitro, un reglamento y la necesidad de marcar un gol más que el rival. Pero cambia cómo han llegado los futbolistas a este momento: esa es la incertidumbre. Para resolverlo hay que tener la mejor preparación posible, conseguir la mejor base física; y los resultados dependerán del aspecto técnico, físico, mental… de todos”.

El técnico zaragocista ha reconocido, sin embargo, que no ha podido desarrollar hasta ahora un trabajo mental, de concienciación con los jugadores, ante la poca maniobrabilidad que se les brinda a los técnicos en el protocolo de vuelta a los entrenamientos. En cualquier caso, sí que ha supuesto un bálsamo, también desde el punto de psicológico, el poder reencontrarse y trabajar en grupos con los compañeros. Sobre las normas del regreso al trabajo, Víctor ha lamentado que no se haya tenido más en cuenta la opinión de los entrenadores: “Estamos en una sociedad donde la bandera es el diálogo, el consenso, el respeto, la transparencia, la comunicación… En este sentido, la Liga debería haber tenido la delicadeza de haber contado con un estamento importante dentro del mundo del fútbol como somos los entrenadores. Me consta que hay un trabajo de muchísimas horas, de mucha dedicación, un protocolo espectacular, y yo creo que los entrenadores podíamos haberlo mejorado”. En este sentido, el técnico del Real Zaragoza es partidario de acortar las fases del trabajo individualizado y grupos reducidos y dar más tiempo a las sesiones colectivas.

La vuelta al trabajo se lleva a cabo con todas las medidas de seguridad. Por eso, Víctor Fernández indica que no ha percibido temor alguno entre el cuerpo técnico o los jugadores ante el riesgo de contraer el coronavirus: “La Liga ha tomado las medidas necesarias para minimizar el riesgo; existe, porque no hay riesgo cero, pero lo aceptamos, estamos comprometidos, sabemos la importancia que tiene la vuelta del fútbol y no he percibido ningún tipo de miedo”.

Según Víctor, “los grandes equipos son los que han sido capaces de adaptarse a situaciones excepcionales. Y ese es nuestro esfuerzo: adaptarnos a un fútbol sin público, desnaturalizado, otro deporte, al que yo llamo ‘fútbol silencioso. ¿Qué fútbol vamos a ver en estadios a puerta cerrada? Si hay algo que diferencia al fútbol, lo que le hace extraordinario y diferente, es el público, es la pasión, es el ruido, es el colorido. Y además no es lo mismo para todos los equipos. A mí me transmite tristeza, pero a eso tenemos que habituarnos, espero que no por mucho tiempo porque nos cargamos el fútbol, pero tendremos que acostumbrarnos a trabajar en el silencio”.

A Víctor Fernández le preocupa la normativa de los cinco cambios: “No me gusta nada –reconoce-. La Liga ha tomado unas medidas extraordinarias, encomiables, tras muchas horas de estudio y de trabajo, para lograr la integridad de la competición; pero con esa norma no se respeta la integridad porque creo que habría que mantener las reglas que se han adoptado a lo largo del 74% de la competición. Y así lograríamos reforzar la integridad”.

Al preguntarle hasta qué punto le preocupan las lesiones en esta nueva situación, Víctor señala que "hemos intentado minimizar al máximo el riesgo de lesiones, a través de una preparación lo más racional posible. Pero es verdad que hay más riesgo de lesiones en los futbolistas que del tratamiento que ha hecho la Liga en relación con el covid”. Habrá que ver la respuesta del cuerpo a la competición exprés y con enorme exigencia.

Ha transmitido Víctor Fernández su satisfacción por la recuperación de Alberto Zapater y también ha dado importancia a la figura de Javi Ros que, aunque llegaría muy justo, desempeña también un papel fundamental en el vestuario blanquillo.

El entrenador zaragocista mantiene intacta su confianza en lograr el ascenso: “El sueño nos va a dar la energía para lograr el objetivo del ascenso”. Es el motor que guía las aspiraciones del Real Zaragoza, con la gran ambición de recuperar su lugar en la élite del fútbol. “Y los que luchan por ese sueño son los que demuestran sobre el campo que tienen más talento que los demás, más ánimo, más calidad, y posiblemente, más suerte en cuanto a lesiones. Nosotros hemos sufrido muchísimas adversidad, y muchas de ellas, graves, que las hemos superado poco a poco, con la ayuda de todos y sobre todo de nuestra afición. En este caso no contaremos con nuestra afición, pero sí con el corazón de nuestra afición: no esatrán físicamente, pero sí nos acompañarán”.

Respecto a su continuidad en el banquillo zaragocista, después de que el director deportivo, Lalo Arantegui, señalara que no contempla otro escenario de futuro que no sea con Víctor Fernández como entrenador,:Víctor ahora no suelta prenda: “No es el momento para responder a esa pregunta. La respuesta la daré cuando termine la Liga”.

