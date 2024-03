El Real Zaragoza, sin ninguna capacidad realizadora, saca un raquítico empate en Miranda (0-0)

Está visto que da igual quién sea el entrenador. Este equipo tan endeble, apático, sin ideas, sin juego y, sobre todo, sin gol, volvió a ofrecer en el campo de Anduva la imagen triste y desesperante de cada desplazamiento. Y van trece sin ganar lejos de La Romareda (desde el 5 de octubre en Andorra). Este domingo, el Mirandés y el Real Zaragoza firmaron las tablas (0-0) en un partido en el que no hubo una clara superioridad por parte de ninguno de los dos equipos y en el que hubo más miedo de recibir goles que de marcarlos. MIedo, en definitiva, a perder.

Un partido con muy pocas ocasiones y muy igualado con una primera mitad en la que el Mirandés fue mejor pero se encontró con una mejor versión defensiva del Real Zaragoza, que mejoró en la segunda parte, pero no le dio para llevarse la victoria, porque este equipo no le marca un gol noi al arco iris. Ya son cinco partidos sin marcar y cerca ya de 465 minutos sin encontrar el camino del gol. El conjunto zaragocista, que no gana desde el 5 de febrero, sólo ha sumado dos tristes empates desde entonces en los siete partidos disputados (en los que sólo ha metido un gol, ante el Cartagena y no sirvió de nada). Es decir, 2 puntos de 21 posibles. Casi nada al aparato.

Mucho, demasiado tajo tiene Víctor Fernández, para sacar esta situación adelante. Si este equipo no soluciona pronto su inoperancia de cara al gol, en absoluto se puede decir que esté descartado el descenso. Ahora mismo la distancia continúa siendo de de siete puntos, pero si este lunes le gana el Albacete al Racing de Ferrol en el Carlos Belmonte el colchón para los zaragocistas sería de sólo cinco puntos.

Con las ausencias obligadas de Francés, Francho y Mollejo, que dieron paso a Lluís López, Marc Aguado y Adrián Liso en el once titular, salieron muy lánguidos y pasivos los dos conjuntos en los primeros compases del partido, sin tener apenas ocasiones ambos equipos, hasta el que el Mirandés cuajó varias ocasiones seguidas que pusieron en aprietos a un Real Zaragoza que no consiguió reaccionar. Los de Víctor Fernández frenaban al Mirandés adelantando la presión, pero el peligro solo llegó del lado jabato, pues los locales eran los que transmitían mayor sensación de crear acciones más peligrosas. Gabri y Chaira pudieron adelantar los de Lisci mientras que Bakis trató de batallar pero le faltó precisión, dejando abierto el partido al descanso.

Entró bien el Mirandés en la segunda parte, haciendo un fútbol muy vertical y con voluntad, pero el Real Zaragoza dio un paso adelante, ganando espacio. No era difícil mejorar la paupérrima primera parte. Adrián Liso dio vivacidad al juego de su equipo y un pase suyo a Maikel Mesa pudo ser gol del canario, pero su buen disparo desde la frontal del área lo detuvo el meta Ramón Juan en una gran intervención.

De hecho, los últimos minutos fueron más de los aragoneses, mientras que el Mirandés buscaba a La Gumina como referencia ofensiva. Pero los dos equipos pensaron más en no recibir gol que en marcarlo. Miedo en Anduva.

Mirandés 0: Ramón Juan; Chaira (Tomeo min 75), Pablo Ramón, Barcia (Alcedo min 75), Barbu, Jonathan Gómez; Tachi, Reina; Álvaro Sanz (Lechuer), Carlos Martín (La Gumina min 70) y Gabri.

Real Zaragoza 0: Edgar Badía; Mouriño, Lluís López, Jair Amador, Lecoeuche; Germán Valera (Pau Sanz min 75), Marc Aguado, Toni Moya, Maikel Mesa (Manu Vallejo min 77); Adrián Liso (Fran Gamez min 89) y Bakis (Azón min 65).

Árbitro: González Díaz. Amonestó por los locales a Tachi (min 65), Alceda (min 81), Reina (min 84) y por los visitantes Bakis (min 33), Liso (min 53)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Hypermotion celebrado en el Estadio de Anduva, con la presencia de 3.627 aficionados en las gradas.