El Real Zaragoza, a rematar la faena en La Romareda en la antesala del ascenso

Llegan los playoffs a La Romareda. Y el Real Zaragoza se la juega. Tras el 0-0 de la ida en Elche, donde el conjunto aragonés perdonó a jun equipo que jugó más de una hora con un hombre menos por la autoexpulsión de Jonathas. El empate a cero serviría a los aragoneses para pasar a la final, Pero cualquier otro empate con goles clasificaría a los ilicitanos.

Por eso, Víctor Fernándezquiere que este domingo su equipò sea más fiel que nunca a su forma de jugar. Con la ambición de superar la eliminatoria ante el Elche Club de Fútbol, los jugadores zaragocistas llevaban a cabo este sábado su última sesión preparatoria antes de medirse al cuadro ilicitano en este domingo en el estadio de La Romareda a las 22:00 horas (desde las 21,30 horas COPE+ZGZ en el 88.5 FM y también en Tiempo de Juego en el 97.5 FM), en el encuentro correspondiente a la vuelta de la primera eliminatoria del playoff de ascenso de LaLiga SmartBank.

Bajo las indicaciones de Víctor Fernández, la plantilla del conjunto aragonés realizaba un entrenamiento completo, iniciando con ejercicios físicos y de calentamiento y culminando la jornada con balón. De esta forma, el vestuario aragonés ya está preparado para saltar al terreno de juego de La Romareda y buscar sellar su pase a la próxima ronda.

En Elche, aunque en ataque se fallaron oportunidades, el equipo mejoró considerablemente en defensa con el retorno al centro de la zaga de Guitián y El Yamiq. Para este partido de vuelta todo apunta a que Víctor no va a cambiar demasiadas cosas en el equipo tirular. Al menos de medio campo para atrás. En ataque sí es más que probable la entrada en el once de Alex Blanco, para dar un poco más de movilidad en la parte ofensiva a un conjunto que careció de gol en el partido de ida. Puado sigue siendo baja y todavía no ha podido entrar en la lista para este partido

Por parte ilicitana, la ausencia de Jonathas, sancionado tras su expulsión en el Martínez Valero, puede propiciar la titularidad de Dani Escriche, ex del Huesca, que formaría ataque junto al veterano Nino, aunque también podría ser Pere Milla el que afronte esa responsabilidad ofensiva. Y en el centro del campo volvería el exzaragocista Víctor Rodríguez, una vez recuperado de los problemas físicos que le impidieron jugar en la ida. También apuntan a volver a la titularidad Óscar Gil y Josan.

El colegiado Jorge Figueroa Vázquez, perteneciente al comité andaluz, será el árbitro encargado de dirigir el encuentro entre el Real Zaragoza y Elche Club de Fútbol. En la sala de VAR estará el también andaluz Luis Mario Milla Alvendiz.



En la previa de este choque, Víctor Fernández expresaba la importancia que supone el choque de La Romareda y la convicción con la que el vestuario zaragocista va a afrontarlo: “Es una final para todos, para el Elche y para nosotros. Así hay que afrontarla, con el máximo rigor, con la máxima atención, con el máximo acierto, con la mejor predisposición anímica… Estamos bien, hemos trabajado para llegar hasta estas circunstancias con posibilidades de éxito y tenemos que responder con el fútbol que hemos hecho durante todo el año. Más que nunca tenemos que ser fieles a nuestra forma de jugar y a nuestra idea”.

El técnico zaragozano destacaba el avance en la parcela defensiva que consiguió el equipo en el Martínez Valero, donde consiguió dejar la portería a cero, algo que no lograba desde el 8 de marzo, y espera que el siguiente paso sea hacerlo también en ataque: “Mejoramos muchísimo defensivamente, fue un paso enorme. Ese paso lo tenemos que acompañar con un poco más de agresividad ante el gol y de puntería. Un poco más de atrevimiento en los últimos 30 metros del campo”.

“Es el partido más trascendental que vamos jugar los dos equipos en este campeonato y estamos con muchas ganas, mucha actitud, y con el objetivo de prolongar nuestra participación en este playoff”, concluía Víctor Fernández, ambicioso por conseguir superar al cuadro ilicitano y avanzar a la final de la promoción de ascenso,