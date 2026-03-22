El Real Zaragoza pierde en Riazor sin merecerlo (2-1), pero se alejan mucho las opciones de permanencia

Saidu, que fue crucial para la mejora zaragocista en la segunda parte, aparece en esta imagen abatido tras el gol del triunfo coruñés

El Real Zaragoza, a pesar de jugar este sábado una magnífica segunda parte en Riazor ante el Deportivo de La Coruña, donde mereció al menos el empate, sufrió sin embargo un duro golpe a sus ya de por sí escasas opciones de permanencia. Al hecho de regresar sin puntos de tierras gallegas se sumó la contundente victoria del equipo que marcaba la permanencia, el Leganés, que goleó (5-2) al Ceuta.

De esta forma, el conjunto madrileño aumenta de cuatro a siete la ventaja respecto al Real Zaragoza, que duerme a seis puntos de la salvación que marcan ahora Valladolid y Granada. Ambos tienen que jugar todavía este domingo.

Un gol del italiano Samuele Mulattieri en el minuto 86 acabó dando el triunfo al Depor. Pero el conjunto aragonés mereció mejor suerte. Los de David Navarro (que cosecha su primera derrota como entrenador zaragocista) se adelantaron en el marcador al culminar Dani Gómez una brillante combinación cuando apenas se llevaban seis minutos de partido. Y es a partir de ahí cuando empieza el asedio coruñés.

El Real Zaragoza, que cedió terreno y balón a partir de ponerse por delante, soportó relativamente bien defensivamente esa presión a la que se vio sometido por parte de los gallegos, que sin embargo apenas tuvieron verdadero peligro en sus acciones ofensivas. El propio gol del empate, logrado por Stoichkov en un lanzamiento muy lejano, fue más bien motivado por el fallo del meta Andrada que por la peligrosidad del disparo.

Después del descanso cambiaron las cosas con los cambios introducidos por David Navarro, especialmente con la entrada en el terreno de juego de Saidu, pletórico, que formó un magnífico tándem africano junto a Mawuli en el centro del campo. El Real Zaragoza volvió a ser el de los primeros minutos del partido y dominó ya durante toda la segunda parte, en la que los coruñeses no encontraban su sitio en el campo.

Pero un descuido de Insua, que no pudo con Zacaria en un balón aéreo largo, permitió que la dejada de éste le llegara a Mulattieri para fusilar desde la frontal del área al meta Andrada. Esa acción, junto al error del meta argentino en el primer gol, propiciaron el resultado del partido, que pudo ser otro de no ser por la gran parada del meta del Depor, Álvaro, en un remate a bocajarro de Dani Gómez que podría haber significado el 1-2. Así es el fútbol.

El primer gol llegó muy pronto, en el minuto 6. Dani Gómez culminó una acción de su equipo que había iniciado el portero argentino Esteban Andrada con un pelotazo en largo, bajado con calidad por Aguirregabiria. El lateral jugó rápido con Rober González, que encontró con un pase en profundidad a Pinilla, asistente en el 0-1 que enmudeció Riazor.

El Dépor, que había empezado con mucho ritmo, no se descompuso. Continuó dominando el juego y apenas tres minutos después rozó el empate con un remate de cabeza de Nsongo Bil tras un gran centro de Alti desde banda derecha.

El dominio era blanquiazul. El Zaragoza aguantaba, pero un grosero error de Andrada, en un disparo muy lejano de Stoichkov, situó el empate en el marcador antes del ecuador del primer acto.

El Dépor siguió mejor, pero sin la claridad necesaria en el área rival para inquietar de verdad al equipo de Navarro, que movió ficha en el intermedio. La entrada del ghanés Yussif Saidu mejoró notablemente a su equipo, que logró quitarle el balón a los de Antonio Hidalgo.

Todo cambió en el segundo tiempo. El Zaragoza mostró mejores sensaciones frente a un Deportivo que desapareció del partido. Álvaro Ferllo, con una espectacular mano, evitó el doblete de Dani Gómez en el minuto 63.

Al técnico blanquiazul no le quedó otra opción que agitar su once. Con pitos por momentos, Riazor se lo reclamó. Cristian Herrera entró en el 65. Poco después, lo hicieron Yeremay Hernández, que reaparecía, y los delanteros Mulattieri y Zakaria Eddahchouri. Y ellos, tras un gran pase en largo de Ximo Navarro, protagonizaron el gol de la remontada. Zakaria asistió y el italiano fusiló a Andrada.

RC Deportivo 2: Álvaro Ferllo: Ximo Navarro, Comas, Noubi; Alti (Cristian Herrera, min.65), Villares, Mario Soriano, Quagliata (Escudero, mi; Luismi Cruz (Zakaria, min.81), Stoichkov (Yeremay Hernández, min.72) y Nsongo Bil (Mulattieri, min.72)

Real Zaragoza 1: Andrada; Aguirregabiria, Insua, Radovanovic, Tasende; Rober González (Soberon, min.82), Mensah (Moya, min.82), Francho, Pinilla (Saidu, min.46); Dani Gómez, Kodro (Cumic, min.46).

Goles: 0-1 Dani Gómez, min.6; 1-1 Stoichkov, min.20; 2-1 Mulattieri, min.86.

Árbitro: Saúl Ais Reig (Comité valenciano). Amonestó a Stoichkov (min.3), Comas (min.60), Quagliata (min.69) por parte del Deportivo, y a Insua (min.77), Andrada (min.87) y Radovanovic (min.90) por parte del Zaragoza.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 31 de Segunda División disputado en el estadio municipal de Riazor ante 24.123 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Juan Hermida, masajista del club blanquiazul durante casi medio siglo, y Manuel Gudiña Santos, socio de oro del Dépor.