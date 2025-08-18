El Real Zaragoza empieza la liga decepcionando y perdiendo en Anoeta ante el filial de la Real Sociedad (1-0)

Pomares, una de las caras nuevas del Real Zaragoza, intenta controlar un balón en el partido de este domingo en San Sebastián

No ha empezado bien el Real Zaragoza la temporada 2025-26, la decimotercera consecutiva en Segunda división. Con auténtico sabor a decepción, por mucho que al final del partido dijera Gabi, sorprendentemente, que estaba contento con lo que había visto, el conjunto aragonés, aunque desde luego no fue peor que la Real Sociedad B e incluso dominó el partido, lo cierto es que protagonizó este domingo en Anoeta un choque que no pasó de mediocre y acabó perdiendo 1-0.

El filial donostiarra, en su retorno a la Segunda División, amargó el estreno liguero del Real Zaragoza, que cayó con un gol del keniano Job Ochieng en el minuto 34 del primer tiempo. Dos propuestas ofensivas coincidieron en el Reale Arena, para convertir la primera parte en una ida y vuelta continuo en ambas áreas y algunas opciones para que tanto la Real B como el Zaragoza se hubieran podido ir con ventaja a vestuarios, aunque sólo los locales consiguieron marcar.

Los aragoneses la tuvieron, en un aceptable primer tiempo, en un saque de falta de Aketxe que detuvo bien posicionado el meta local Aitor Fraga para evitar problemas a los realistas, Y también estuvo entonado el guardameta debutante en la categoría, Adrián Rodríguez, que se esforzaría con acierto para evitar el gol de Gorosabel mediada la primera mitad en un disparo muy ajustado a la base del poste.

No tendría la misma fortuna en el tanto que sirvió al final para dar el triunfo al filial txuri urdin cuando, en un balón recuperado por los locales y un pase de excelencia de Gorosabel que habilitó al keniano Ochieng, éste, sólo ante Adrián Rodríguez, definía de maravilla con una gran vaselina.

El Real Zaragoza comenzó a desesperarse a medida que transcurría el encuentro e iba comprobando que no podía con el ímpetu de su bisoño rival, al que trató de dominar durante buena parte del segundo período, que fue peor que el primero, de forma infructuosa para sus intereses.

Ni Aketxe, que falló un gol cantado, ni Soberón y Moyano, que no llegaron a rematar un buen balón de Paulino, fueron capaces de aprovechar esas escasas opciones de lograr un empate que al final no llegó y el Real Zaragoza empezó la liga pegándosela en San Sebastián ante un equipo filial recién ascendido.

Real Sociedad B 1: Fraga; Dadíe, Beitia, P. Rodríguez (Kira, minuto 69), Agote; Gorosabel (Astiazarán, minuto 83), Carbonell, M. Rodríguez (Lebarbier, minuto 62); Mariezkurrena (Carrera, 62), Orobengoa y Ochieng (Eceizabarrena, minuto 83).

Real Zaragoza 0: Adrián Rodríguez; Juan Sebastián, Radovanovic (Calero, minuto 56), Pomares, Tasende; Francho, Guti; Paulino (Bazdar, minuto 88), Aketexe (Pau Sans, minuto 70), Sebas Moyano; y Dani Gómez (Soberón, minuto 56).

Gol: 1-0, minuto 34: Ochieng.

Árbitro: González Díaz, del colegio asturiano. Mostró cartulina amarilla a M. Rodríguez, Mariezkurrena, Gorosabel y Carbonell, por la Real Sociedad B; y a Sebas Moyano y Radovanovic, por el Real Zaragoza.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de liga, disputado en el estadio de Anoeta con la presencia de 6.323 espectadores, unos 700 seguidores del Real Zaragoza.