Los abonados del Real Zaragoza solo podrán acceder a La Romareda con inscripción previa

El Real Zaragoza se prepara para el comienzo de Liga este viernes con el regreso del público a los estadios. La Romareda estará al 40% de su aforo, por lo que el club blanquillo ha abierto los listados de inscripción para aquellos abonados que quieran asistir. En un primer momento, Real Zaragoza y Gobierno de Aragón habían pactado un aforo del 75%, pero las restricciones impuestas desde el Ministerio de Sanidad han reducido drásticamente ese cupo de espectadores permitido.

Al estadio municipal podrán acceder poco más de 13.000 espectadores. El número de abonados supera esa cifra, por lo que quienes quieran asistir al encuentro del viernes ante el Ibiza deben inscribirse a través de la web abonados.realzaragoza.com. El plazo está abierto hasta el jueves por la tarde. Si cuando se cierre la inscripción, el número de solicitudes supera al aforo permitido se realizará un sorteo para acceder al estadio. De momento solo pueden apuntarse socios, pero si el aforo no se completase, el club anunciará el proceso para nuevas inscripciones. En principio no hay ni venta de entradas ni invitaciones disponibles.

De todas formas, y teniendo en cuenta que nos encontramos en plenas vacaciones del mes de agosto, el Real Zaragoza afirma que "la previsión de asistencia al partido ante la U.D. Ibiza no supera la disponibilidad de localidades, de acuerdo a los datos históricos de las últimas temporadas".

Desde la plantilla, el jugador Alejandro Francés, está deseando volver a ver La Romareda con público en las gradas. "Yo aún no he tenido la suerte de poder jugar en La Romareda con público. Me hace mucha ilusión poder ver a mi gente y a mi ciudad en el estadio animándonos", afirma el joven canterano zaragocista.

EL REAL ZARAGOZA, PENDIENTE DE NUEVOS FICHAJES

Mientras, en lo deportivo, el Real Zaragoza anunciará nuevo fichaje en las próximas horas. Se trata de Petrovic. Es un mediocentro defensivo serbio de 32 años y que llega desde el Almería. En la mañana de este martes ya le hemos podido ver pasando reconocimiento médico en Zaragoza. La dirección deportiva sigue trabajando además, en la llegada de un central y dos delanteros ante la posible marcha de Narváez rumbo al Elche.

