Jorge Mas Santos, que será el presidente del Real Zaragoza, se dirige a la afición en una carta abierta

Jorge Mas Santos, cabeza visible del grupo inversor que se ha hecho con la mayoría del capital social del Real Zaragoza, será además el presidente del club, según indica la entidad en su web oficial, en la que el nuevo máximo accionista se dirige a la afición en una carta abierta cuyo contenido es el siguiente:

Queridos aficionados del Real Zaragoza,

Una vez alcanzado un acuerdo para poder empezar a trabajar por el futuro del club, me dirijo a todos vosotros por este medio, confiando en que pronto pueda hacerlo personalmente en Zaragoza, ciudad cargada de historia, que ha forjado vuestro carácter y los valores del Real Zaragoza.

En primer lugar, deciros que, para mí, así como para los otros inversores que nos hemos unido para afrontar esta apasionante aventura, es un gran honor poder compartir con todos vosotros nuestra experiencia en el mundo del fútbol, así como asumir con vosotros el compromiso de dedicar inversión, esfuerzo y mucha ilusión, con el único objetivo de que el Real Zaragoza pueda volver a competir con los grandes y os podáis sentir orgullosos del crecimiento de vuestro club.

Conocemos la situación actual del club, pero también vuestro amor por estos colores. Solo puedo prometeros trabajo y esfuerzo. Esfuerzo en tiempo y en capital. Llevamos meses diseñando un plan y una hoja de ruta. En cuanto el Consejo Superior de Deportes nos conceda la preceptiva autorización, vamos a hacer una primera inversión destinada a adquirir un paquete mayoritario de acciones que garantice la estabilidad de la gestión y a reducir parte de la deuda del club, que lo lastra y le impide tener un equipo con el potencial económico y deportivo suficiente para poder pensar en el ansiado ascenso a Primera División.

También es necesario alcanzar un acuerdo con las instituciones para poder tener un estadio acorde a la historia del club y de sus aficionados. No es posible crecer y ofreceros nuevas experiencias de ocio para poder compartirlas con amigos y familiares en la situación en la que se encuentra actualmente el estadio. Asimismo, debemos avanzar en el desarrollo digital del club y del estadio. En definitiva, es un reto apasionante para todos los que hemos decidido invertir en este proyecto.

Solo os pido un poco de paciencia y comprensión, sobre todo teniendo en cuenta que yo no soy maño, que no conozco todavía en profundidad la ciudad, ni el club ni a vosotros. Pero no hay nada que me pudiera hacer más feliz que conseguir que os sintáis identificados y felices con nuestro trabajo.

Ese fue el primer objetivo que también me marqué cuando decidí invertir en Miami, en la franquicia de la MLS, el poder conectar con cientos de miles de aficionados al fútbol y conseguir que disfruten con el equipo, convirtiendo el Inter de Miami en una seña de identidad de la ciudad y del estado. Precisamente, las sinergias que estableceremos entre los diferentes clubes que gestionamos en Estados Unidos, Francia, Italia y Colombia resultarán enriquecedoras y nos servirán para crecer, aprender los unos de los otros y potenciar nuestras respectivas estructuras.

Para ejecutar el plan, vamos a contar con Raúl Sanllehí, quien conoce perfectamente el fútbol español y europeo y que va a aportar toda su experiencia y bagaje profesional a este proyecto que ahora iniciamos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ojalá pronto podamos empezar a reconstruir el club y consigamos ver al Real Zaragoza competir con los mejores.

Un abrazo muy fuerte y ¡aúpa Zaragoza!