Jaume Ponsarnau, cesado por el Casademont Zaragoza tras sumar la demoquinta derrota liguera

El Casademont Zaragoza ha comunicado este domingo a Jaume Ponsarnau que deja de ser el entrenador del la primera plantilla, tras la derrota del sábado en el Príncipe Felipe ante Lenovo Tenerife por 62 a 77. Es la decimoquinta derrota de una nefasta temporada en la que el conjunto aragonés sólo ha logrado ocho victorias y se encuentra demasiado cerca del descenso.

Durante la mañana del domingo se negoció la rescisión del contrato, ante lo que no puso ningún problema el técnico ilerdense, muy hundido moralmente, como demostró en la rueda de prensa del sábado a la conclusión del partido ante los tinerfeños, en la que reconoció que el Casademont Zaragoza es un firme candidato al descenso.

“Sabíamos que jugábamos contra un equipo que es difícil maniatarlo pero empezamos bien, con una defensa que no podían jugar tan claro y lo hemos conseguido; ese 12-11 es síntoma de que no encontraban la comodidad que están acostumbrados y con el equipo comprometido. En ataque estábamos bastante bien pero muy desacertados y si en ese primer momento nos hubiese acompañado, habríamos entrado con más confianza. A medida que ha evolucionado el segundo cuarto nos hemos puesto nerviosos todos, y jugadores que han entrado en frustración absoluta y como equipo hemos entrado en frustración, y hemos perdido el control de todas las cosas que estábamos haciendo bien. La segunda parte lo hemos intentado con el compromiso defensivo pero siempre había algún error donde Shermadini nos castigaba. Parecían errores de Thompson pero era del equipo porque no había que ayudar. Ellos han estado más clarividentes, leyendo cada bloqueo y han encontrado el camino para ganar el partido fácil. Tuvimos pocas pérdidas. Competimos en cosas importantes para competir bien, pero sin acierto”, señaló Ponsarnau sobre el partido.

En la nota oficial del club, se señala que “desde Casademont Zaragoza queremos agradecer la labor desarrollada por Jaume Ponsarnau durante estos meses, lamentando no haber conseguido juntos las metas deseadas por todos”.

El técnico ayudante Aleix Durán será el encargado de dirigir los entrenamientos del equipo en su vuelta al trabajo, junto al resto del staff técnico al que se reincorpora el zaragozano Sergio Lamúa tras su paso por el CB Peñas.