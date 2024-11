Iván Calero en COPE Zaragoza: "En el derbi hay que controlar las emociones. Te pueden jugar una mala pasada..., o buena..."

El derbi de este sábado en El Alcoraz va a ser el primero para el jugador zaragocista Iván Calero, que señalaba en DEPORTES COPE EN ZARAGOZA que "va a ser mi primer derbi aragonés y espero que sea el primero de muchos. Y ojalá ganemos y acabemos la temporada logrando el ascenso. Pero queda mucho tiempo para eso. Esto es muy largo y el tiempo dirá dónde estamos en el último tramo de la liga. Esperamos llegar al final con opciones de todo. De momento, estamos haciendo el trabajo necesario para ello. Se están haciendo bien las cosas".

Según Calero, "en un derbi hay que controlar las emociones, porque te pueden jugar una mala pasada..., o también una buena pasada... Estamos deseando que llegue el derbi, para darle una alegría a la afición y poder seguir estando arriba".

El lateral zaragocista señala que "la clave para lograr cualquier objetivo es llevar una buena dinámica y mantener un nivel de puntuación alto para poder llegar con opciones al último tramo".

Para él "la facilidad goleadora que está teniendo el Real Zaragoza es, en gran parte, por culpa del míster, que quiere un equipo con gente atrevida arriba, que nos juguemos opciones de uno contra uno, o dos contra uno, que salgamos a correr, que seamos decididos. Quiere que estemos juntos y bien a nivel defensivo, pero desde luego que arriba saquemos la capacidad y la magia".

En su opinión, "arriba tenemos mucho potencial, con gente joven y atrevida, que quiere seguir avanzando. Si encontramos ese perfecto equilibrio defensa-ataque vamos a ver un gran Real Zaragoza".

"En lo personal -apunta-, estoy muy contento en Zaragoza. Tranquilo e intentando hacer lo que llevo tantos años haciendo, que es darle normalidad a todo lo que haces a nivel profesional".

Sobre si en Huesca volverá a ser lateral izquierdo, Iván comenta que "eso lo tiene que decidir Víctor. Pero para mí no es una posición extraña. Ya he jugado ahí anteriormente en otros equipos, a veces de manera puntual y otras veces de forma más continuada. Todo lo que sea ayudar me parece bien. Yo voy a tratar de dar siempre lo máximo. En Málaga y Cartagena jugué en esa posición de manera puntual; y en el Alcorcón de forma un poco más continuada".

Respecto al rival, "el Huesca tiene buenos jugadores, muy contrastados en la categoría, que conocen el oficio. Y la idea de su míster, que la tiene muy clara, hace que el equipo compita cada día. Me gusta ver sus partidos, porque compiten como bestias y es lo que hace que tengan tantos puntos. Va a ser un partido muy complicado para nosotros, pero iremos a Huesca a intentar hacernos fuertes en nuestra posición".

Por último, Iván -que es hijo del entrenador del Levante, Julián Calero- está viviendo de cerca lo que acontece en Valencia y manda un mensaje de ánimo a todos los afectados por la tragedia: "Llegué a estar dos días sin poder comunicarme con mi padre".