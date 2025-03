Gabi, en su presentación como entrenador del Real Zaragoza: "Lo vamos a sacar adelante, por si alguien lo duda"

Gabi Fernández ya ha sido presentado como nuevo entrenador del Real Zaragoza. En su puesta de largo, el que también fuera exjugador blanquillo, se ha mostrado seguro de sacar la situación adelante y de alejar al equipo de los puestos de descenso.

"Para lo que muchos es un marrón, para mí es una oportunidad de poder ayudar al Zaragoza, de demostrarle que para mí es un club especial. Me he visto en la obligación de venir, lo más sencillo hubiera sido quedarme en Getafe con una situación cómoda. He entendido que el momento es ahora y para mí es un privilegio y lo vamos a sacar adelante, por si alguien tiene alguna duda. Que lo tenga claro", ha expresado el madrileño.

El madrileño, de 41 años, firma hasta final de temporada. Tiene la difícil tarea de salvar al equipo del descenso a Primera RFEF en once finales a cara de perro. Y antes de su presentación, ha dirigido su primer entrenamiento este martes a las 10,45 horas en la Ciudad Deportiva.

en positivo

En ese mensaje en positivo, Gabi también ha dicho: "Lo vamos a cambiar, necesitamos energía positiva y para eso soy el mejor aunque para otras soy normal. Soy una persona que trabaja mucho, que soy capaz de transmitir lo que pienso y lo que siento y el fútbol son energías y cambian de un día para otro".

Gabi también ha mostrado su gratitud al club. "Quiero agradecer la confianza, que hayan pensado en mí para ayudar a sacar una situación difícil", ha expresado, para añadir que "mi hijo es de Zaragoza y son cosas que te van marcando como persona. Me he visto en la obligación de venir", ha sentenciado.

Sobre la situación de su equipo, ha dicho: "Ojalá el Zaragoza fuera primero y estuviéramos para subir a Primera, pero la situación es la que es. Yo no me lo he pensado ni mis cuatro ayudantes tampoco. Lo único que me importa es el futuro del club, ayudar al equipo a recuperar la confianza. Es un buen equipo que empezó bien, pero que por las situaciones que vive el club y las que se viven alrededor ha llegado un momento en el que los jugadores se han bloqueado", ha analizado.

Su debut será el próximo lunes ante el Córdoba en La Romareda (20.30 horas). Un conjunto, el califal, que está en la zona alta de la tabla luchando por entrar en el playoff.