Fernando de Yarza, en COPE ZARAGOZA: "He vendido mis acciones, pero no cobraré hasta que no se ascienda"

El exconsejero del Real Zaragoza, Fernando de Yarza, ha asegurado este jueves en DEPORTES COPE EN ZARAGOZA que no cobrará por sus acciones hasta que el Real Zaragoza esté en Primera. También ha asegurado que Forcén vende y luego, en lugar de cobrar en dinero lo hará en acciones de la nueva sociedad en la que se integra y en la que continuará como consejero”.

Respecto a Luis Carlos Cuartero ha indicado que en las próximas semanas concluirá su ciclo en el club aragonés. Y en cuanto al futuro estadio, según Yarza, “Jorge Mas está dispuesto a invertir y considera que el Real Zaragoza debe tener un campo nuevo. Y que preferentemente lo debe tener en propiedad”.

Estas son las frases de la entrevista a Fernando de Yarza en COPE ZARAGOZA:

“Estoy encantado de la llegada de Jorge Mas. Ha sido uno de los mayores descubrimientos que he tenido en los últimos años. Es una persona de una categoría humana fuera de lo común. Y, profesionalmente, es uno de los principales empresarios de Estados Unidos”.

“Ha habido una persona importantísima en este proceso, Robert Warfield, al que agradezco que haya sido el hada madrina y el carpintero de la operación. Tiene vínculos no sólo con Juan Forcén, sino con varios empresarios de la comunidad. Es un gestor americano casado con una española y que pasa la mitad de cada mes en España. Ha hecho de Celestina ya en alguna otra operación en el mundo del fútbol en España y fue la persona a través de la cual nos llegó esta operación”.

“No es por tanto la operación de Yarza y Forcén. Es una operación que nos llega por esta vía a Juan Forcén y a mí. Juan ha hecho un trabajo fantástico, pero es una operación que han intentado dinamitar especialmente desde fuera, además de que algunas circunstancias internas nuestras tampoco han ayudado demasiado. Juan y Robert han sido los artífices de que todo llegara a buen puerto”.

“Ha habido gente sin escrúpulos que ha querido perjudicar a familias como la de Alierta y la mía, intentando hundir al Real Zaragoza y así echarnos la culpa de su desaparición si hubiera llegado el caso. Se han llegado a publicar cosas falsas. Dolosamente falsas. Hemos sido dos familias que hemos luchado por esto con unidad y nos hemos abrazado juntos con Alierta mientras la genta decía que estábamos a torta limpia. La cofradía del apocalipsis quería que esto se hundiera para atacar a nuestras familias. Odian todo lo que representamos y vieron una oportunidad aprovechando nuestra debilidad deportiva e institucional para atacarnos a nosotros”

“La situación del Real Zaragoza exigía la complicidad de todas las partes y no empezar a soltar falacias. Aquí se ha estado negando la existencia de la operación hasta el día de antes. Incluso con la operación ya anunciada”.

“Se ha estado torpedeando también porque porque había gente con aspiraciones de entrar aquí. Los propios mexicanos de Orlegui, cuya conducta me acabó pareciendo infame. Yo hablé con el pobre consejero delegado, Alfonso Villalba, que me parecía un tío razonable, y le dije que si llegaban a un acuerdo con los Alierta también lo hacían conmigo. Y pasó lo del desgraciado tuit. Hubo gente que lo alentó y les jaleó. Gracias a Dios que ganamos entonces una serie de partidos en un momento que era crítico y se solventó la situación deportiva”.

“Lo que quería el grupo mexicano era reventar la operación americana y quedarse el Real Zaragoza sin ponerlas. El grupo Orlegui tuvo una cohorte de medios y demás entorno que les jaleó. Y repito, gracias a Dios que se ganaron esos partido fundamentales. Fue un momento crítico y estuvo a punto de romperse la operación con los americanos, porque hubo gente que deliberadamente quiso reventar la opción estadounidense para alentar una opción que era inviable, porque a mí ya me habían avisado de que esta gente de México no las iban a poner, Era o los americanos o el abismo”.

“¿Si he vendido o no? He vendido. Pero el pacto que se establece es que yo vendo y no cobro hasta que el equipo esté en Primera división. Y que Juan Forcén sigue en el proyecto contra su voluntad inicial. Pero Juan ha tenido el sentido de la responsabilidad de seguir. Y Jorge Mas se lo agradeció públicamente. Yo, en cambio, le pedí que me liberara de la responsabilidad de seguir. Le di mi palabra a Robert Warfield de que la familia Alierta no cobraría hasta que el equipo no ascienda”.

“He vendido pero no he cobrado por un compromiso explícito que yo le hice a Robert Warfield el 7 de enero para reactivar una operación que se había enfriado. Y así ha sido. Todo lo que dije aquí en COPE en febrero se ha ido cumpliendo”.

“Forcén vende. Y luego, en lugar de cobrar en dinero lo hará en acciones de la nueva sociedad en la que se integra”.