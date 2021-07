La FADI insta a "evitar los conflictos antes de empezar" en la candidatura de los JJOO de Invierno 2030

Después del lío inicial a cuenta de la candidatura de Aragón y Cataluña para los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030, la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno ha pasado por los micrófonos de COPE Zaragoza. Su presidente, José Ricardo Abad, ha querido templar los ánimos al respecto.

"No había escuchado las declaraciones de Mayte Pérez, pero está claro... Una candidatura olímpica es buena para el territorio por toda la cantidad de recursos e inversiones que pueden llegar. Luego saldrá o no saldrá, pero la candidatura es importante. También está claro que la candidatura es: Aragón y Cataluña", ha declarado.

Sentada esa base, Abad ha añadido que "a partir de ahí hay que trabajar mucho desde ceremonias de apertura, ceremonias de clausura o dónde se van a celebrar todas las actividades". Sobre el debate en torno al nombre, 'Pirineus - Barcelona', el presidente de la FADI también ha querido hace una llamada a la calma: "Se ha querido crear cierta polémica con el nombre... Yo creo que esto será razonable de cambiar a Pirineos igual que puede ser razonable que sea Pirineos - Barcelona... Ya se hablará y se verá".

Y en este sentido, Abad también ha explicado que "en estos momentos lo más importante es que para que esta candidatura tenga cierto éxito sea una candidatura no de Aragón, no de Jaca, no de Cataluña... Sino que sea de toda España. Y que un granadino, un murciano o un extremeño se sientan identificados con ella igual que en su momento nos sentimos identificados con Barcelona 92 y fue la Olimpiada de España".

LOS PRECEDENTES EN ARAGÓN

¿Quién no se acuerda de Jaca 98? ¿O de Jaca 2010? Fueron algunas intentonas de nuestra Comunidad Autónoma para aspirar a esta cita olímpica. Lo recordaba también el propio José Ricardo Abad: "Jaca 2010 fue un sueño, fue muy bonito... Pero Jaca empezó en el 98. Lo dice un señor mayor que en su momento fue joven... Recuerdo que nos dieron unos monos que hacían propaganda de ello".

Además, matizaba que "Jaca siempre ha sido una ciudad vinculada al mundo de la nieve y del hielo y estos son proyectos que te ponen en valor... Que te ponen en el mapa y que te consiguen recursos". Finalmente ha vaticinado que "esta campaña va a estar muy influenciada por el territorio de Huesca y su provincia y creo que va a primar el desarrollo sostenible, se va a cuidad, y confío que así sea, en la que se cuide el medio y se demuestre que pueden convivir las vacas con los telesillas... Va a ser un gran momento para poner en valor a Aragón y las montañas".

