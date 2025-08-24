Estadio OK, equipo KO: Un Real Zaragoza con muchas carencias sucumbe ante el Andorra (1-3)

Dani Gómez, al igual que todo el equipo, estuvo negado en el estreno del Ibercaja Estadio

Estadio ok, equipo ko. Así se puede resumir el estreno oficial del Ibercaja Estadio. Mucho mejor el estadio que el equipo. Magnífica impresión de una instalación excelente y levantada en apenas cinco meses. Pero horrorosas las sensaciones del equipo de Gabi. El Real Zaragoza cayó este sábado por 1-3 ante el FC Andorra en la segunda jornada de Laliga Hypermotion tras un partido en el que las carencias blanquillas costaron caras a los locales, que suman dos derrotas consecutivas en el inicio liguero tras enfrentarse a dos equipos recién ascendidos. Cero de seis. Casi nada.

El Real Zaragoza llegaba al duelo con ganas de quitarse el mal sabor de boca tras su derrota en la primera jornada ante el Real Sociedad B, todavía sin la plantilla cerrada y pocas certezas en una defensa de circunstancias. Pero esta vez la derrota fue absolutamente incontestable ante un Andorra muy superior.

Además, afrontaban los de Gabi su primer partido oficial en la que será su casa durante dos temporadas, el Ibercaja Estadio, que, vivió un estreno aciago en el aspecto deportivo. El nuevo estadio ofreció muchas mejores sensaciones que el equipo.

El ímpetu del Andorra, con un Minsu sobresaliente, los errores del Real Zaragoza y algo de mala suerte condenaron a los blanquillos, que salvo en los últimos 25 minutos de la primera parte, cuando asediaron la portería del Andorra sin éxito, no estuvieron cerca de dar la vuelta al partido.

Ante las dificultades en la línea defensiva, con solo un central puro disponible, Gabi optó por alinear a Radovanovic, acompañado de Pomares y con Tasende y Juan Sebastián en los laterales.

En la medular, Francho y Guti volvieron a salir de inicio, Moyano se colocó en el carril izquierdo y Pau Sans se situó en el derecho, ante la baja de última hora de Paulino, mientras que arriba, el técnico alineaba como titulares a Dani Gómez, que repetía saliendo de inicio, y a Soberón.

Con este once, los blanquillos salieron al terreno de juego algo más dominadores que sus rivales pirenaicos, aunque esa primera sensación se esfumó enseguida, en el minuto 9 del partido, con el gol de Lautaro.

El delantero del Andorra culminó dentro del área una buena combinación entre Minsu y Doménech para poner el 0-1 en el marcador e inaugurar así los registros goleadores en partido oficial en el Ibercaja Estadio.

Después del ‘shock’ tras encajar el tanto, el Zaragoza reaccionó volcándose en ataque, de tal forma que concatenó hasta tres ocasiones en tres minutos, en el 18, el 19 y el 20, aunque sin que la pelota cruzara en ningún caso la línea de gol.

Primero fue un disparo de Soberón el que probó a Aron, seguido del intento de Moyano, que mandó el meta a córner y, un minuto después, fue el turno de Radovanovic, con un remate flojo de cabeza tras un centro de seda de Tasende, sin peligro para el portero visitante.

Desde entonces, el asedio de los locales fue constante hasta la finalización del primer tiempo, con ocasiones muy claras como la que propició Dani Gómez tras incursionar por la izquierda y dejar una pelota en el área pequeña que nadie llegó a rematar.

Sin embargo, los visitantes también metieron el susto en el cuerpo a los aficionados con ocasiones cargadas de peligro, como el disparo al borde del área de Minsu en el minuto 36 bloqueado por Adrián o el disparo de Molina que se estrelló en la madera, momentos antes de finalizar el primer tiempo.

El segundo tiempo llegó con Minsu poniendo otra vez en aprietos a la zaga blanquilla con un disparo en el borde del área que pudo detener Adrián.

El partido, que entró en una fase más plana en esos primeros minutos de la segunda parte, encontró otro sobresalto en el minuto 57, con el misil de Toni Moya, recién introducido en el campo, que se fue a la madera.

Al cumplirse la hora de partido es cuando el encuentro se rompió por completo para el Zaragoza, después de que Pomares se fuera a la calle tras derribar a Lautaro, que se iba solo hacia la portería blanquilla tras una mala cesión de cabeza de Toni Moya en el centro del campo.

Para colmo, Tasende abandonó el terreno de juego con evidentes gestos de dolor, ampliando así el problema en una ya maltrecha defensa zaragocista, necesitada de más efectivos.

La roja de Pomares hizo mucho daño a los locales y dio alas al Andorra, que duplicó su ventaja en el minuto 68 con el tanto de Villahermosa, que remató a placer tras una de las muchas buenas jugadas que hizo Minsu a lo largo del partido.

Muestra del estado crítico del Real Zaragoza es que el 0-3 llegó cinco minutos después, en el 73, con el cabezazo de Gael Alonso tras un córner muy mal defendido por la zaga blanquilla.

Aunque Bazdar acortó distancias en el minuto 78, tras robar a la defensa un balón y batir cómodamente a Aron, los locales poco podían hacer ya ante un Andorra que aún pudo ampliar su ventaja en los minutos finales. No le faltó polémica a la celebración del balcánico, por innecesaria tras un gol intrascendente y, especialmente, porque lo hizo con el gesto de mandar callar.

Con el 1-3 en el marcador, el colegiado señaló el final del partido en el minuto 95 y los aficionados zaragocistas despidieron a sus jugadores entre pitos.

Real Zaragoza 1: Adrián; Juan Sebastián, Pomares, Radovanovic (Calero, min. 81), Tasende (Saidu, min. 64); Francho (Toni Moya, min. 56), Guti, Moyano, Pau Sans (Valery, min. 56); Soberón (Bazdar, min. 64), Dani Gómez.

FC Andorra 3: Aron; Imanol, Bomba, Gael Alonso, Carrique (Villahermosa, min. 45); Molina, Doménech (Uzkudun, min. 75), Le Normand (Petxarroman, min. 45); Minsu (Nieto, min. 68), Lautaro, Olabarrieta (Jastin, min. 56).

Goles: 0-1, M.9: Lautaro; 0-2, M. 68: Villahermosa; 0-3, M. 73: Gael Alonso. 1-3, M. 78: Bazdar.

Árbitro: Miguel Ángel Pérez (Comité de Madrid). Mostró cartulina amarilla a Radovanovic (m. 26) y roja a Pomares (m. 60) del Real Zaragoza y a Imanol (m.27) y Minsu (min. 27) del Andorra.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el Ibercaja Estadio ante 13.126 espectadores.