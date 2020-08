Christian Lapetra: "Vamos a dar todos los pasos necesarios hasta el final y a todos los niveles"

El presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, y el director deportivo, Lalo Arantegui, comparecían en la tarde de este miércoles en una rueda de prensa telemática conjunta en la que escenificaban y daban voz y visibilidad al comunicado oficial del día anterior, al tiempo que ampliaban detalles sobre el requermiento hecho por el club a las instituciones deportivas, expresando que "se ha vulnerado la igualdad e integridad de la competición" en Segunda División.

Según el presidente zaragocista, "estos playoffs nacen adulterados, puesto que todos no vamos a competir en las mismas condiciones. Se ha vulnerado completamente la igualdad y la integridad de la competición, puesto que todos los equipos no vamos a poder contar con las mismas armas. Es intolerable que estemos a estas alturas sin conocer a nuestro rival, sin haberse jugado el partido que se suspendió de la última jornada, y no conociendo a ciencia cierta si las fechas que se anunciaron el lunes se van a poder mantener", añadía.

En ese sentido, Christian Lapetra recordaba que "hemos mantenido un respetuoso silencio a todo lo que ha ido sucediendo estas semanas, pero cuando la situación se ha tornado irreversible y muy gravosa para los intereses del Real Zaragoza, que está en disposición de jugar un playoff y pierde a uno de sus jugadores más importantes, y al no recibir respuesta por parte de ninguna de las instituciones y confirmarse la no disponibilidad de Suárez para disputar el playoff, tomamos la decisión de requerir a las instituciones que nos rigen en el ámbito deportivo, la paralización de la competición. Vamos a dar todos los pasos necesarios a todos los niveles para conseguir nuestros objetivos", apuntaba.

Por su parte, el director deportivo, Lalo Arantegui señalaba que "es un día triste para el Real Zaragoza, no solo en lo deportivo, sino también en lo personal y lo anímico, tanto para la plantilla como para todos los que trabajamos en el Club, y por supuesto para la afición. Es inconcebible que a día de hoy en una Liga tan poderosa como la española, se permita que un futbolista tan importante como puede ser Luis Suárez no pueda competir en la parte más importante de la temporada. Le ha ocurrido al Real Zaragoza pero le podía haber ocurrido a cualquier otro club que tuviese cedido un jugador de un club de otro país".

En esta situación, Lalo Arantegui explicaba que "nos vamos a meter ya en la temporada 2020/21, la próxima semana prácticamente todos los equipos de Segunda División van a empezar la pretemporada y nosotros ni siquiera habremos disputado el primer partido de la primera ronda del Playoff. Se incumple el principio de igualdad y equidad en la competición, y vamos a defendernos en todos los campos porque ya no contamos con las armas que teníamos al principio de la competición", finalizaba.