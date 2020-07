El Casademont Zaragoza femenino presenta a su entrenador y a su jugadora estrella

La jugadora Laura Nicholls y el entrenador de Casademont Zaragoza femenino Carlos Iglesias han sido este miércoles 1 de julio los protagonistas de la actualidad del conjunto aragonés en su presentación como piezas clave del proyecto del club en la Liga Femenina Endesa. Ambos han destacado la ilusión y la ambición con la que afrontan esta aventura.

El acto ha contado con la presencia también de Pep Cargol, director deportivo de Casademont Zaragoza, y de Fernando Ramiro, consejero de Fundación, así como de Enrique Torguet, director de Comunicación, Patrocinio y Relaciones Institucionales del Grupo Ágora, y encargado de ejercer como maestro de ceremonias dando la bienvenida a todos los presentes.

En su intervención y como arquitecto del equipo, Cargol ha destacado las bases del proyecto: “Llegamos de nuevas a la liga y la idea que tenemos es asentarnos con humildad, pero también con ambición y siendo capaces de transmitir una idea de identidad”. De ahí la elección de Iglesias como técnico y de Laura Nicholls como uno de los referentes del equipo. “Carlos como entrenador de la casa que conoce el baloncesto femenino, apoyado por Jotacé, y Laura como claro ejemplo de la rasmia”, sostiene.

Agradecido por regresar a la estructura de Casademont Zaragoza y de poder volver a dirigir en la Liga Femenina Endesa, Carlos Iglesias reconoce sentirse impresionado ante la ilusión que ha despertado el proyecto: “Sabía que iba a ser impactante, pero todo ha sobrepasado mis expectativas”, confiesa abrumado. “Espero que sepamos transmitir esa ilusión y conformemos un equipo que conecte con nuestra masa social, a través de señas de identidad como la rasmia, el esfuerzo y la implicación”.

Valores que el técnico reconoce en las jugadoras que poco a poco van engrosando su plantilla: “Somos debutantes, tenemos que hacer un equipo y costará; pero, además de las mejores jugadoras posibles, estamos fichando las mejores personas posibles”, asegura el zaragozano satisfecho tanto por la calidad como por la celeridad con la que se va estructurando el bloque.

En ese plantel, por palmarés, trayectoria y condición de jugadora nacional destaca una Laura Nicholls que ya ha podido comprobar la ilusión que desprende el proyecto: “Estoy muy ilusionada, es un honor que hayan querido contar conmigo”, sostiene. “Acabo de llegar y ya me siento muy arropada”, destaca tras cumplir con las primeras solicitudes de fotos y autógrafos.

“Zaragoza es una ciudad de baloncesto y cuando me dijeron la que estaban montando no tuve ninguna duda”, subraya la interior cántabra. “Que en tiempos difíciles como estos un club apueste por el baloncesto femenino merece que las jugadoras apostemos y confiemos en su trabajo”, valora contenta por cómo va configurándose el resto del equipo. “Cada vez que veo un fichaje se me escapa una sonrisa pensando lo bien que lo vamos a pasar”, vaticina renunciando al cartel de estrella. “Todas las jugadoras vamos en un mismo camino, tenemos el objetivo de dar con firmeza los primeros pasos de un proyecto que va para largo” asegura la santanderina.

Síguenos también en Twitter y Facebook.