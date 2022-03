El Casademont Zaragoza cae al descenso al perder contundentemente en Burgos (78-56)

El Casademont Zaragoza se metió este sábado en un tremendo problema porque ya está en puestos de descenso al caer con contundencia en la cancha del Hereda San Pablo Burgos (78-56), en el debut de Dragan Sakota en el banquillo rojillo, que no resultó nada esperanzador, pues nada pareció cambiar y el resultado volvió a ser una derrota. Amplia y rotunda, además.

El partido, en el que también dispuso de sus primeros minutos el escolta norteamericano Sean Kilpatrick, era de vital importancia porque el conjunto aragonés visitaba a un rival directísimo. Con esta victoria, los burgaleses salen del descenso, en el que meten precisamente al Casademont. La situación se agrava por tanto para un equipo del que ya dijo el anterior entrenador, Jaume Ponsarnau, antes de irse, que era candidato al descenso.

Con Nnoko como jugador más valorado (21) y Eddie como máximo anotador (19), el Hereda San Pablo Burgos dominó desde el inicio al Casademont Zaragoza para llevarse un triunfo que le permite tomar aire y dar un paso de gigante de cara a salvar la categoría.

El choque quedó marcado, efectivamente, en el primer parcial, con un gran Jarell Eddie en el bando local, lo que obligó a ir a remolque a los zaragozanos que, aunque en algún momento se acercaron en busca de la remontada, la victoria no pudo llegar y el Burgos incluso acabó ganando cómodamente el encuentro, hasta los 22 puntos de diferencia.

Tras un intercambio inicial de canastas, Eddie rompió el partido desde el triple con 16 puntos antes del descanso que llevaron a los burgaleses a tener una ventaja de 15 puntos al final del primer cuarto (28-13) en uno de los mejores arranques de temporada para el conjunto burgalés, mientras que el equipo de Dragan Sakota acumulaba pérdidas de balón que no permitía ver aro al conjunto zaragozano.

Pese al arrasador arranque del conjunto de Paco Olmos, el poderío ofensivo se frenó en el segundo cuarto, que aprovechó Casademont Zaragoza para recortar distancias aunque el acierto no acompañó a ninguno de los dos equipos que dejaron ver las carencias que arrastran ambos en esta temporada.

Los burgaleses anotaron las mismas canastas que balones perdieron por lo que Santi Yusta y los tiros libres ayudaron a que Casademont Zaragoza se metiese en partido de nuevo y se llegase al descanso con una ventaja de sólo 8 puntos.

La defensa sirvió para que Hereda San Pablo Burgos no pasase muchos apuros ante un conjunto maño que seguía sin ver aro, una situación que aprovechó muy bien Dani Díez para poner de nuevo con una ventaja de 10 puntos a su equipo (47-37), y se unió el capitán Vitor Benite para cerrar el cuarto 56-40.

Prácticamente sentenció el encuentro el Hereda San Pablo Burgos en el inicio del último cuarto con un triple deKullamaee y una canasta de Benite (61-42). En el Casademont Zaragoza sólo Yusta intentaba seguir el juego burgalés (65-50), pero el equipo de Sakota estaba un paso por detrás de un Hereda San Pablo Burgos que hizo disfrutar a la grada con una contundente victoria (78-56).

Hereda San Pablo Burgos 78 (28+10+18+22): Díez (10), Philiph (2), Eddie (19), Renfroe (6), Nnoko (12) - cinco inicial - Queeley (0), Kullamae (3), Salash (0), Benite (16), Rabaseda (0), García (4), Gamble (6).

Casademont Zaragoza 56 (13+17+10+16): Bone (5), Radoncic (4), Cook (3), Thompson (9), Waczynski (7) - cinco inicial - San Miguel (3), Kilpatrick (4), Yusta (11), Vanwijn (7), Mara (-), Font (-) y Hlinason (3).

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Arnau Padrós, Iyán González. Eliminado por cinco faltas personales Deon Thompson

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 celebrado en el Coliseum Burgos ante 9006 espectadores.

Al final del partido, el nuevo técnico del Casademont Zaragoza, Dragan Sakota, destacó el potencial exhibido por su rival y destacó que, a pesar de engancharse al partido tras un mal inicio, el equipo se rindió, algo que nunca había vivido: “Nos hemos encontrado a un equipo que ha sido mejor en todos los aspectos del juego. Honestamente, no entiendo que Burgos esté hasta ahora en esta posición, teniendo en cuenta los jugadores que tiene y su forma de jugar. Antes del partido sabíamos sus puntos fuertes, grandes tiradores y capacidad de rebotes ofensivos, y no hemos sido capaces de parar estas cosas y por ello estoy decepcionado".

Según Dragan Sakota, “Empezamos muy mal, pero nos cogimos al partido, nos acercamos a 5 puntos y ahí no hemos sido capaces de agarrarnos, nos rendimos y eso me molesta, es la primera vez en mi carrera que me pasa esto y trataremos de cambiar esto para los siguientes partidos. El inicio del partido marcó la dirección del resto del partido y si les hubiésemos dejado en una anotación más baja, el resto del partido no hubiese sido así”.