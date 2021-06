La carta de despedida de Jonathan Barreiro

Tras cinco años en nuestra ciudad, el alero gallego Jonathan Barreiro no continuará la próxima temporada en el Casademont Zaragoza después de que el club aragonés haya recibido la notificación por parte del jugador de su decisión de ejercitar la rescisión unilateral del contrato y abonar la cláusula indemnizatoria correspondiente. El internacional español pone así fin a su trayectoria de cinco campañas en la Liga Endesa defendiendo la camiseta rojilla. Su destino es el Unicaja de Málaga, equipo con el que firma por tres años.

Jonathan Barreiro (Cerceda, 1997) llegó a Casademont Zaragoza en 2016 para, cinco cursos después convertirse en el jugador con más partidos del club en la Liga Endesa, tras superar los 150 encuentros disputados. Durante su lustro en la capital aragonesa, a la que llegó procedente del Club Ourense Baloncesto y tras haber debutado en la ACB con el Real Madrid, el alero gallego ha crecido personal y profesionalmente temporada a temporada. Protagonista de algunas de las mejores campañas en la historia del club con brillantes clasificaciones en ACB y la consecución de la medalla de bronce de la Basketball Champions League, durante su estancia en Zaragoza, Barreiro logró ser incluido en el Mejor Quinteto Joven de la Liga Endesa, ser nombrado Embajador de la competición y debutar con la selección absoluta en el partido de clasificación para el Mundial 2019 que la selección española disputó precisamente en el pabellón Príncipe Felipe frente a Montenegro.

El jugador coruñés ha querido cerrar su etapa en el Casademont Zaragoza con una carta dirigida, tanto al club como a la ciudad y la afición:

Atentamente a socios y simpatizantes de Casademont Zaragoza,

Este verano he decidido afrontar otros retos deportivos que me llevan lejos de esta maravillosa ciudad que es Zaragoza.

Quisiera daros las gracias por cómo me habéis acogido hace cinco años desde mi llegada a Casademont Zaragoza. Me habéis hecho sobrellevar mejor la distancia con mi familia y mi tierra, y os he intentado devolver con trabajo y sin negociar mi esfuerzo en la pista.

Los ánimos y el cariño que en todo momento me habéis dado han sido fundamentales para crecer como jugador, disfrutar dentro y fuera de la pista pero, sobre todo, para llevarme conmigo, por siempre, un sentimiento de agradecimiento que nunca olvidaré y que nunca podré devolver lo suficiente a través de estas palabras.

Al Casademont Zaragoza, a todas las personas que forman el club, a la 'marea roja', a los patrocinadores, a los compañeros y amigos que tengo en Zaragoza... ¡Muchas gracias y suerte para el futuro! #RasmiaZaragoza

Jonathan Barreiro

Por su parte, el Casademont Zaragoza también ha querido agradecer a Jonathan Barreiro “su profesionalidad y entrega a lo largo de estos cinco años de relación, así como su contribución dentro y fuera de la pista, donde se ha ganado a pulso el cariño de la afición. Al mismo tiempo, el club quiere aprovechar para desearle la mejor de las suertes tanto en su trayectoria profesional, con la nueva aventura que está a punto de emprender, como en su vida personal, recordándole que Zaragoza y el pabellón Príncipe Felipe siempre serán su casa”.