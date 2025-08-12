¿Quién es Adrián Rodríguez, el nuevo portero del Real Zaragoza?

Real Zaragoza y Deportivo Alavés han llegado a un acuerdo para la cesión de Adrián Rodríguez a los blanquillos por una temporada. Rodríguez, de 24 años, es un portero de gran proyección y que ha llegado incluso a debutar en Primera División la pasada temporada en el Deportivo Alavés.

El guardameta es hijo de Ernesto Rodríguez, un reconocido jugador de voleibol, internacional con la selección Española, llegando a participar en la olimpiada de Barcelona 1992, donde quedaron octavos, el mejor puesto en unas olimpiadas, y de Sídney 2000.

Adrián destaca por su gran envergadura, mide 1,95 m de estatura y su serenidad bajo palos. Nacido en Palma de Mallorca en el año 2000, está formado en las categorías inferiores del Real Madrid, con el que llegó a disputar la UEFA Youth League en la temporada 2018-19.

Además, es internacional Sub-20 con la selección de Argentina. Tras su llegada a Vitoria-Gasteiz en verano de 2020, ha sumado más de 60 partidos en el filial albiazul. Allí ha sido uno de los habituales en los entrenamientos y convocatorias del primer equipo. Tanto es así que llegó a debutar en Primera División.

Fue en marzo de este año. Tras la expulsión del titular Antonio Sivera, le llegó la oportunidad del debut en LaLiga EA SPORTS. Era un partido frente al Villarreal CF y Rodríguez saltó al terreno de juego con lágrimas en los ojos debido a la emoción. Aunque esto no le impidió mantener a cero su portería. El Alavés ganó como local 1-0 en esa ocasión. También jugó el partido siguiente frente a la UD Las Palmas a domicilio para sumar su segundo partido en la élite que se saldó con empate a dos.

Adrián Rodríguez se convierte ahora en un nuevo refuerzo para la portería del Real Zaragoza. Con Gaetan Poussin en rampa de salida, Rodríguez se postula como el titular de los blanquillos para esta temporada.