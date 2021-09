Qué consecuencias puede tener la deshidratación y cómo podemos evitarla

La deshidratación es uno de los problemas que más preocupa en los días calurosos, pero no solamente en olas de calor como la que hemos pasado hace unos días, y es que, el 60 % del cuerpo es agua, aunque depende de la edad. En las personas mayores el agua suele ser el 50 %, y son los que más riesgo sufren de tener deshidratación ya que con la edad disminuye la sensación de sed. Según han podido comprobar los expertos de la compañía TKE Home Solutions , ocho de cada diez mayores de 60 años no beben lo suficiente, como media ingieren un litro diario de agua, cuando lo recomendado por los expertos es tomar entre dos y tres. El líquido que el cuerpo necesita no proviene solamente del agua, por lo que se puede complementar con otros líquidos que son más apetecibles para las personas mayores, o con una alimentación rica en agua como las frutas o verduras.

El agua permite realizar la gran mayoría de las funciones vitales, es la responsable de regular la temperatura corporal, transporta los nutrientes, elimina las toxinas, por lo que la falta de ella es peligrosa para el organismo. Es importante saber cuáles son los síntomas de deshidratación, ya que con el buen tiempo se suda más y se pierde líquido, por lo que hay que estar más atentos de nuestros mayores. Los principales signos que hay observar son:

1. Más sed de lo normal. Cuando uno está deshidratado tiene más sed de lo normal, no se produce saliva suficiente por lo que cuesta hablar e incluso tragar.

2. Piel seca. El primer síntoma de deshidratación es la piel seca y falta de elasticidad, que se llega incluso a agrietar.

3. Orina escasa. No estar suficientemente hidratados hace que orinemos menos ya que los riñones filtran menos sangre y produce menos orina. Ésta será más oscura y más concentrada.

4. Estreñimiento- La falta de líquido produce estreñimiento y a su vez provoca hinchazón de abdomen y falta de apetito.

5. Fatiga. La falta de agua en la sangre provoca una bajada de tensión y hace que se tenga cansancio, desgana y fatiga.

6. Dolor de cabeza. Otro síntoma de la deshidratación es el dolor de cabeza. La falta de líquido reduce el flujo de oxígeno y sangre al cerebro y esto provoca dolor de cabeza.

7. Calambres musculares. Al haber menos líquido los electrolitos de la sangre disminuyen y provocan calambres musculares.

8. Aumento del ritmo cardiaco. La falta de líquido produce alteraciones en el ritmo cardiaco.

Las personas mayores no tienen que beber más que los demás, realmente tienen que beber lo mismo que cualquier otra persona, lo que pasa es que son más vulnerables ya que las consecuencias de la deshidratación son peores que a otra edad, y además tienen más problemas con la alimentación. Lo más importante para comer es la boca y con la edad cada vez hay más problemas; la falta de dientes provoca una mala masticación y al tener menos saliva la garganta se reseca y hace que el momento de la comida sea un mal rato para algunas personas mayores por lo que es importante seguir ciertos consejos para que el momento de la comida aporte una hidratación extra para los más mayores.

Se pueden preparar zumos variados para tomar entre horas, hacer un batido para merendar, tomar gelatinas, helados o papillas de frutas en el postre e intentar hacer caldos o purés que son más fáciles de digerir. Los alimentos que más agua tienen y por lo tanto más hidratan son los siguientes:

1. Sandia y Melón. La sandía y el melón son las frutas que más agua tienen y que en estas fechas apetecen más. Se pueden tomar entre horas, en el postre o también como plato principal. El melón con jamón es uno de los platos más típicos y más apetecibles cuando hace calor, pero la sandía también se puede combinar en ensalada, por ejemplo, sandía, lechuga, almendras y queso feta.

2. Pepino. El pepino está compuesto por un 97% de agua, por lo que es un ingrediente ideal cuando hace calor. Tiene muchas propiedades beneficiosas como vitamina C, E, aporta fibra, tiene potasio y magnesio por lo que es ideal para los ancianos. Se puede tomar en ensalada, en sopas frías, en cremas e incluso en salsas.

3. Lechuga. La lechuga también posee el 97% de agua y es uno de los alimentos más consumido por nuestros mayores. Se puede tomar como plato principal en una ensalada variada o como guarnición de cualquier plato.

4. Tomate. El tomate también tiene mucha agua y aporta multitud de propiedades: vitamina C, A, K, hierro, potasio...es uno de los alimentos más típicos de nuestro país. En el mundo entero hay más de 20.000 variedades y se pueden elaborar multitud de platos, desde una ensalada, salsa, guarnición hasta un gazpacho que es uno de los alimentos más consumidos con el calor.

5. Rábano. Los rábanos están compuestos por gran cantidad de agua, son bajos en calorías y ayudan a eliminar toxinas. Favorecen el sistema inmunológico, son ricos en vitamina C y protegen el sistema hepático gracias a los glucosinolatos. Se pueden tomar como aperitivo o entre horas con un poco de mantequilla.

Además de tomar alimentos ricos en agua los expertos de TKE Home Solutions aconsejan seguir estas recomendaciones para que los mayores no se deshidraten:

1.Que tengan una botella de agua siempre cerca para que vayan bebiendo cada poco tiempo, y además irles ofreciendo frecuentemente, aunque no les apetezca.

2.Que beban un vaso de leche, ya que diferentes estudios han demostrado que la leche nos mantiene más hidratados que el agua debido a que contiene lactosa, proteínas de alta calidad, electrolitos y calcio, además reemplaza el sodio perdido cuando sudamos y ayuda a nuestro cuerpo a retener mejor los líquidos.

3.No salir a la calle en las horas que hace más calor y siempre hacerlo con una botella de agua.

4. Tomar gelatinas, batidos y zumos entre horas.

5.Beber infusiones, ya que además de contener agua aportan otros beneficios, como la manzanilla, tila, hierbabuena, menta...

5.No abusar de bebidas azucaradas ya que agudizan el cuadro de deshidratación por el alto contenido en glucosa.

6. Evitar el café, té y alcohol ya que producen mayor deshidratación.

7.No esperar a tener sed para beber.

8.Intentar mantenerse en un ambiente fresco y ventilado.

